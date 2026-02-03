LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Η κρίσιμη αναμέτρηση για την Euroleague

Μία ακόμα πολύ δύσκολη αποστολή έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν απόψε στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων τη «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και θέλουν την νίκη που μπορεί να τους αλλάξει τη… ζωή.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί μία ακόμα πολύ δύσκολη συνθήκη, κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, η οποία μοιάζει πιο δύσκολη από όλες. Με την ψυχολογία στο ναδίρ, μετά την ήττα από τον Άρη, με την πίεση να είναι κάτι περισσότερο από ασφυκτική και με τον Κέντρικ Ναν να απουσιάζει για ένα ακόμα παιχνίδι ο Εργκίν Αταμάν καλείται να βρει τις λύσεις που απαιτούνται και να «οδηγήσει» τους παίκτες του στο θετικό αποτέλεσμα.

Κάτι που μόνο εύκολο δε θα είναι παρά τα προβλήματα των Μαδριλένων. Η ομάδα του Σέργιο Σκαριόλο μπορεί να προέρχεται από την ήττα από την Παρί, αλλά προηγουμένως έτρεχε σερί 6 νικών και τώρα θέλει να επιστρέψει σε αυτές, με τον Ισπανό τεχνικό να μην έχει στη διάθεση του τους Γκάμπριελ Ντεκ και Τεό Μαλεντόν, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Αθήνα.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης:

