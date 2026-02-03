NBA: Σαρωτικός ο Σενγκούν για τους Ρόκετς - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

Οι Ρόκετς ξεπέρασαν την απουσία του Κέβιν Ντουράντ και με 39 πόντους του Αλπερέν Σενγκούν πέρασαν με 118-114 από την Ιντιάνα. Ο Τούρκος σέντερ είχε 13/23 δίποντα και 13/18 βολές, μαζί με 16 ριμπάουντ και 5 ασίστ οδηγώντας το Χιούστον στο 31-17 και σταθερά στην τέταρτη θέση της Δύσης.

Οι Γκρίζλις έβαλαν τέλος σε ένα σερί έξι ηττών νικώντας με 137-128 τους Τίμπεργουλβς. Ο Τζάρεν Τζάκσον είχε 30 πόντους για το Μέμφις που με 19-29 παραμένει εκτός δεκάδας στη Δύση. Ο Άντονι Έντουαρντς είχε 39 πόντους και η Μινεσότα με 31-20 είναι στην πέμπτη θέση.

Οι Σίξερς επικράτησαν 128-113 των Κλίπερς στο LA με 29 πόντους του Ταϊρίς Μάξι και με τον Ντόμινικ Μπάρλοου να προσθέτει 26 πόντους και 16 ριμπάουντ. Η Φιλαδέλφεια με 27-21 είναι έκτη στην Ανατολή. Ο Κογουάι Λέοναρντ είχε 29 πόντους για τους γηπεδούχους, που υποχώρησαν στο 23-25 και είναι ένατοι στη Δύση. Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν αγωνίστηκε, καθώς είναι υπό παραχώρηση με ανταλλαγή.

Σε μεγάλη φόρμα οι Χόρνετς, έφτασαν τις επτά σερί νίκες επιστρέφοντας από το -22 απέναντι στους Πέλικανς για να κερδίσουν 102-95.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Χόρνετς-Πέλικανς 102-95

Πέισερς-Ρόκετς 114-118

Γκρίζλις-Τίμπεργουλβς 137-128

Κλίπερς-Σίξερς 113-128