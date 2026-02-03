Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Απόψε είναι η ευκαιρία του - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:15) την Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, για το πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague και θέλει την νίκη με την οποία θα κάνει μια νέα αρχή. Χωρίς τον Ναν οι γηπεδούχοι. 

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Απόψε είναι η ευκαιρία του - Η ώρα και το κανάλι
Μία ακόμα πολύ δύσκολη αποστολή έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Οι “πράσινοι” φιλοξενούν απόψε στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων τη “Βασίλισσα” του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ρεάλ Μαδρίτης και θέλουν την νίκη που μπορεί να τους αλλάξει τη… ζωή.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί μία ακόμα πολύ δύσκολη συνθήκη, κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, η οποία μοιάζει πιο δύσκολη από όλες. Με την ψυχολογία στο ναδίρ, μετά την ήττα από τον Άρη, με την πίεση να είναι κάτι περισσότερο από ασφυκτική και με τον Κέντρικ Ναν να απουσιάζει για ένα ακόμα παιχνίδι ο Εργκίν Αταμάν καλείται να βρει τις λύσεις που απαιτούνται και να “οδηγήσει” τους παίκτες του στο θετικό αποτέλεσμα.

Κάτι που μόνο εύκολο δε θα είναι παρά τα προβλήματα των Μαδριλένων. Η ομάδα του Σέργιο Σκαριόλο μπορεί να προέρχεται από την ήττα από την Παρί, αλλά προηγουμένως έτρεχε σερί 6 νικών και τώρα θέλει να επιστρέψει σε αυτές, με τον Ισπανό τεχνικό να μην έχει στη διάθεση του τους Γκάμπριελ Ντεκ και Τεό Μαλεντόν, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Αθήνα.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία).

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Novasports Prime.

Στο Ντουμπάι ο Ολυμπιακός

Λίγο νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής με το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Ντουμπάι. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που δεν αντιμετωπίζει νέα αγωνιστικά προβλήματα τρέχει σερί 5 νικών και θέλει να το διευρύνει ακόμα περισσότερο, ακόμα στην ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς η οποία βρίσκεται στη 13η θέση της κατάταξης, με ρεκόρ 11-14 και προέρχεται από την εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη επί της Παρί με 99-79.

Το ματς του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC θα σφυρίξουν οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάνουελ Ατάρντ (Ιταλία).

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 και η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Ντουμπάϊ - Ολυμπιακός: 18:00

Εφές - Βαλένθια: 19:30

Ζαλγκίρις - Μονακό: 20:00

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ: 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρτιζάν: 21:05

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης: 21:15

Μπάγερν Μονάχου - Παρί: 21:30

Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε: 21:30

Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια: 21:30

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν

