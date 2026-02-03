FIBA World Cup 2027: Στη SUNEL Arena ο αγώνας της Εθνικής με το Μαυροβούνιο – Στόχος το «3 στα 3»

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει ξεκινήσει ιδανικά την πορεία της προς την τελική φάση που θα διεξαχθεί στο Κατάρ, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών.

Στην πρεμιέρα, η «επίσημη αγαπημένη» επικράτησε άνετα της Ρουμανίας στο Αλεξάνδρειο με 91-64, ενώ στη 2η αγωνιστική, στο Πόρτο, νίκησε την Πορτογαλία με 76-68. Απέναντι στο Μαυροβούνιο, οι Έλληνες διεθνείς θα έχουν, αυτή τη φορά, τη στήριξη του αθηναϊκού κοινού, με στόχο να διατηρήσουν το απόλυτο και να παραμείνουν σε τροχιά πρόκρισης.

Η Εθνική επιστρέφει για επίσημο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων έπειτα από τρία χρόνια, σε μια έδρα όπου έχει ζήσει όμορφες στιγμές. Τελευταία παρουσία ήταν στις 24 Φεβρουαρίου 2023, όταν είχε επικρατήσει της Σερβίας με 97-92 για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Έναν χρόνο νωρίτερα, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, είχε νικήσει την Τουρκία με 72-71, επίσης για την ίδια διοργάνωση.

Η «διπλή» αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο θα ολοκληρωθεί στις 2 Μαρτίου (20:00), όταν η Εθνική θα αγωνιστεί στην Ποντγκόριτσα για την 4η αγωνιστική των προκριματικών.