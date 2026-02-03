Ρέθυμνο: Η ιστορία μιας φωτογραφίας από την παρέλαση του 1963 που ξυπνά αναμνήσεις

Μια φωτογραφία – ντοκουμέντο στην εποχή που δύσκολα μπορούσες να τραβήξεις

date 2026-02-03
Μια φωτογραφία που ανέβηκε στη σελίδα «Παλιές Φωτογραφίες Ρεθύμνου Κρήτης» και αποτυπώνει μια παρέλαση στη δεκαετία του 1960′, έρχεται για να ξυπνήσει μνήμες στους παλιούς και να μεταφέρει στους νεότερους την ατμόσφαιρα της τότε εποχής στην πόλη μας.

