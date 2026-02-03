Ρέθυμνο: Η ιστορία μιας φωτογραφίας από την παρέλαση του 1963 που ξυπνά αναμνήσεις

Μια φωτογραφία που ανέβηκε στη σελίδα «Παλιές Φωτογραφίες Ρεθύμνου Κρήτης» και αποτυπώνει μια παρέλαση στη δεκαετία του 1960′, έρχεται για να ξυπνήσει μνήμες στους παλιούς και να μεταφέρει στους νεότερους την ατμόσφαιρα της τότε εποχής στην πόλη μας.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας