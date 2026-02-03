Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης με την «Κοσμική Αγάπη» τις Πέμπτες 5 & 26 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου Plus

Η «Κοσμική Αγάπη» προσγειώνεται για δύο διαγαλαξιακές παραστάσεις τις Πέμπτες 5 & 26 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου Plus, με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη

Newsbomb

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης με την «Κοσμική Αγάπη» τις Πέμπτες 5 & 26 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου Plus
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Κοσμική Αγάπη» προσγειώνεται για δύο διαγαλαξιακές παραστάσεις τις Πέμπτες 5 & 26 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου Plus στις 21:30 με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη πιο αστείος, πιο μουσικός και πιο… αστρολογικός από ποτέ και με εξωγήινο guest τον Θοδωρή Μαραντίνη.

kosmikh-agaph-fragkioydakhs-1.jpg

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης, γνωστός από τα viral βίντεο του στα social media για τα ζώδια και τις ξεκαρδιστικές θεματικές του, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή με ένα ολοκαίνουργιο stand-up comedy show γεμάτο χιούμορ, μουσική και συναστρίες.

Μαζί του, η Joanna Drigo, μόνιμη συνεργάτιδα του Νικόλα, στην κιθάρα και στη φωνή, δίνει στη βραδιά τη δική της φωτεινή μουσική υπογραφή. Φέτος, στην παρέα προστίθεται και ο Tom Yosi στις κιθάρες (ακουστική & ηλεκτρική), φέρνοντας φρέσκο ήχο και ενέργεια στη σκηνή.

? Τι είναι η ½Κοσμική Αγάπη»;

Ένα ταξίδι όπου τα ζώδια, η αγάπη, οι σχέσεις και η καθημερινότητα μπλέκονται με το χιούμορ και τη μουσική.

Stand-up, αυτοσαρκασμός, τραγούδια, κοινό που γελάει και ταυτίζεται — όλα μέσα σε ένα one-of-a-kind σύμπαν γεμάτο αστερισμούς και γέλια.

? Περισσότερα: @nikolasfrangioudakis | @joannadrigo

Λίγα λόγια από τον Νικόλα:

«Η Κοσμική Αγάπη είναι αυτό που συμβαίνει όταν ο Λέων γνωρίζει τον Υδροχόο, η κιθάρα συναντά το μικρόφωνο και το σύμπαν αποφασίζει να γελάσει μαζί μας. Φέτος, πιο πολύ από ποτέ, πιστεύουμε στην αγάπη – την κοσμική, την αστεία, τη δική μας.»

Παραγωγή: Solar Productions Athens

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Ο πρίγκιπας Έντουαρντ απαντά δημόσια για το σκάνδαλο που εμπλέκεται ο αδελφός του, Άντριου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νοικιάζουν σπίτια «τρώγλες» και μετά τους διώχνουν για το Airbnb

23:47ΥΓΕΙΑ

Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το απίθανο buzzer beater του Γκραντ που «πάγωσε» την Ρεάλ!

23:38WHAT THE FACT

Viral επιβάτες που μετέτρεψαν πτήση σε «εκκλησιαστική λειτουργία», κηρύττοντας για 3 ώρες

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Χίου: «Όλοι οι γιατροί είναι στο νοσοκομείο - Ετοιμάζονται τα χειρουργεία»

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

23:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Χειμώνας χωρίς υπερβολές» - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου

23:02ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Δένδια – Χέγκσεθ: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων

22:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με Ιταλία η Εθνική για το χάλκινο - Εύκολα στον τελικό η Ολλανδία

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η ιστορία μιας φωτογραφίας από την παρέλαση του 1963 που ξυπνά αναμνήσεις

22:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης με την «Κοσμική Αγάπη» τις Πέμπτες 5 & 26 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου Plus με guest τον Θοδωρή Μαραντίνη

22:37LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και που θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Πληροφορίες για πέντε νεκρούς

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Χίου: «Όλοι οι γιατροί είναι στο νοσοκομείο - Ετοιμάζονται τα χειρουργεία»

22:37LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και που θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση Έπσταϊν-Φέργκιουσον: «Παντρέψου με», από το φλερτ στην οικονομική βοήθεια - Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο «φως»

23:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Χειμώνας χωρίς υπερβολές» - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και αυτός ανέβηκε έξαλλος στην εξέδρα (vid)

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Αυτός είναι το χάος - Λάθος η συνάντηση με Ερντογάν»- Τι είπε για Καρυστιανού και νέο κόμμα

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Ένας τυχερός κερδίζει 1.000.000 ευρώ

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Πληροφορίες για πέντε νεκρούς

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ