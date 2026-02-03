Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης με την «Κοσμική Αγάπη» τις Πέμπτες 5 & 26 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου Plus
Η «Κοσμική Αγάπη» προσγειώνεται για δύο διαγαλαξιακές παραστάσεις τις Πέμπτες 5 & 26 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου Plus, με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη
Η «Κοσμική Αγάπη» προσγειώνεται για δύο διαγαλαξιακές παραστάσεις τις Πέμπτες 5 & 26 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου Plus στις 21:30 με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη πιο αστείος, πιο μουσικός και πιο… αστρολογικός από ποτέ και με εξωγήινο guest τον Θοδωρή Μαραντίνη.
Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης, γνωστός από τα viral βίντεο του στα social media για τα ζώδια και τις ξεκαρδιστικές θεματικές του, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή με ένα ολοκαίνουργιο stand-up comedy show γεμάτο χιούμορ, μουσική και συναστρίες.
Μαζί του, η Joanna Drigo, μόνιμη συνεργάτιδα του Νικόλα, στην κιθάρα και στη φωνή, δίνει στη βραδιά τη δική της φωτεινή μουσική υπογραφή. Φέτος, στην παρέα προστίθεται και ο Tom Yosi στις κιθάρες (ακουστική & ηλεκτρική), φέρνοντας φρέσκο ήχο και ενέργεια στη σκηνή.
? Τι είναι η ½Κοσμική Αγάπη»;
Ένα ταξίδι όπου τα ζώδια, η αγάπη, οι σχέσεις και η καθημερινότητα μπλέκονται με το χιούμορ και τη μουσική.
Stand-up, αυτοσαρκασμός, τραγούδια, κοινό που γελάει και ταυτίζεται — όλα μέσα σε ένα one-of-a-kind σύμπαν γεμάτο αστερισμούς και γέλια.
? Περισσότερα: @nikolasfrangioudakis | @joannadrigo
✨ Λίγα λόγια από τον Νικόλα:
«Η Κοσμική Αγάπη είναι αυτό που συμβαίνει όταν ο Λέων γνωρίζει τον Υδροχόο, η κιθάρα συναντά το μικρόφωνο και το σύμπαν αποφασίζει να γελάσει μαζί μας. Φέτος, πιο πολύ από ποτέ, πιστεύουμε στην αγάπη – την κοσμική, την αστεία, τη δική μας.»
Παραγωγή: Solar Productions Athens