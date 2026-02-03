Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Ένας τυχερός κερδίζει το ποσό του 1.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) η κλήρωση 3023 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 9, 18, 20, 21 και Τζόκερ το 3.

01 02 02 02

Οι νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.