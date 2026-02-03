Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη.

Ο 77χρονος Γουίλιαμ Στίβενσον τέθηκε υπό κράτηση τη Δευτέρα και αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού για το θάνατο της Λίντα Στίβενσον, σύμφωνα με την κατηγορία που υπέβαλε το δικαστήριο στο Ντελαγουέρ.

Η αστυνομία της κομητείας Νιου Κασλ δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον θάνατο, αλλά σε μια αρχική ανακοίνωση αναφερόταν ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια οικογενειακή διαμάχη στις 28 Δεκεμβρίου σε μια κατοικία στην περιοχή του Ουίλμινγκτον.

Η Λίντα Στίβενσον βρέθηκε αναίσθητη στο σαλόνι και πέθανε παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να την σώσουν. Στην ανακοίνωση τύπου που εκδόθηκε τότε αναφερόταν ότι η σορός της παραδόθηκε στο Τμήμα Εγκληματολογικής Επιστήμης του Ντελαγουέρ για αυτοψία.

Η αιτία θανάτου δεν αναφερόταν στην ανακοίνωση για τη σύλληψη του Γουίλιαμ Στίβενσον. Η σύλληψη ήταν το αποτέλεσμα «εκτεταμένης έρευνας που διήρκεσε εβδομάδες» για τον θάνατο, ανέφερε η αστυνομία.

Ο Γουίλιαμ Στίβενσον βρίσκεται υπό κράτηση στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα Χάουαρντ Γιανγκ, αφού δεν κατάφερε να καταβάλει την εγγύηση των 500.000 δολαρίων σε μετρητά, ανέφερε η αστυνομία. Δεν είναι σαφές αν έχει προσλάβει δικηγόρο.

Εκπρόσωπος του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν και της Τζιλ Μπάιντεν δεν έχουν προβεί έως τώρα σε κάποιο σχόλιο.

Διαβάστε επίσης