Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του

Η Λίντα Στίβενσον βρέθηκε αναίσθητη στο σαλόνι και πέθανε παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να την σώσουν

Μίλτος Τσεκούρας

Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη.

Ο 77χρονος Γουίλιαμ Στίβενσον τέθηκε υπό κράτηση τη Δευτέρα και αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού για το θάνατο της Λίντα Στίβενσον, σύμφωνα με την κατηγορία που υπέβαλε το δικαστήριο στο Ντελαγουέρ.

Η αστυνομία της κομητείας Νιου Κασλ δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον θάνατο, αλλά σε μια αρχική ανακοίνωση αναφερόταν ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια οικογενειακή διαμάχη στις 28 Δεκεμβρίου σε μια κατοικία στην περιοχή του Ουίλμινγκτον.

Η Λίντα Στίβενσον βρέθηκε αναίσθητη στο σαλόνι και πέθανε παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να την σώσουν. Στην ανακοίνωση τύπου που εκδόθηκε τότε αναφερόταν ότι η σορός της παραδόθηκε στο Τμήμα Εγκληματολογικής Επιστήμης του Ντελαγουέρ για αυτοψία.

Η αιτία θανάτου δεν αναφερόταν στην ανακοίνωση για τη σύλληψη του Γουίλιαμ Στίβενσον. Η σύλληψη ήταν το αποτέλεσμα «εκτεταμένης έρευνας που διήρκεσε εβδομάδες» για τον θάνατο, ανέφερε η αστυνομία.

Ο Γουίλιαμ Στίβενσον βρίσκεται υπό κράτηση στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα Χάουαρντ Γιανγκ, αφού δεν κατάφερε να καταβάλει την εγγύηση των 500.000 δολαρίων σε μετρητά, ανέφερε η αστυνομία. Δεν είναι σαφές αν έχει προσλάβει δικηγόρο.
Εκπρόσωπος του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν και της Τζιλ Μπάιντεν δεν έχουν προβεί έως τώρα σε κάποιο σχόλιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και αυτός ανέβηκε έξαλλος στην εξέδρα (vid)

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Η κρίσιμη αναμέτρηση για την Euroleague

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός 108-98 (παρ.): Ήττα στα Εμιράτα και «στοπ» στο σερί

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Έδωσε μεγάλη μάχη, αλλά λύγισε στα πέναλτι – Για το χάλκινο η «γαλανόλευκη»

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 29χρονου από την Σταυρούπολη – «Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο»

20:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12 (τελικό): Λύγισε στα πέναλτι η Εθνική

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Επείγουσα εντολή στην Hellenic Train να ελέγξει όλα τα καθίσματα των τρένων

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Η επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον στην Ουαλία και η «αναφορά» στην οικογενειακή της ιστορία

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο στο Ίλιον και αναποδογύρισε - Άφαντος ο οδηγός

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του

19:41ΠΟΛΤΟΣ

Τι δεν ξέρουμε για τα Ίμια, 30 χρόνια μετά;

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Ανάβουν τα αίματα» - Reuters: Κατάρριψη ιρανικού drone που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Τα κρυφά παιδιά και το όραμα για δημιουργία μίας «ανώτερης φυλής» - Θύμα καταγγέλει ότι της πήραν το μωρό 10 λεπτά μετά τη γέννησή του

19:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΝΗ: Έσπασε το «φράγμα» των 1.500 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, έναν χρόνο νωρίτερα

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε μετά από καυγά στον σύντροφό της - Του δάγκωσε το αυτί και έκοψε κομμάτι

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ουκρανία ζητά από τη FIFA να μην άρει τον αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων

18:52ΚΟΣΜΟΣ

«Σαμποτάζ στο γερμανικό πολεμικό ναυτικό»: Κατάσκοποι μιας χρήσης οι δύο συλληφθέντες - Ποια άλλα πλοία ήταν στόχος δολιοφθοράς

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά πολεμικά σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Επείγουσα εντολή στην Hellenic Train να ελέγξει όλα τα καθίσματα των τρένων

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Ανάβουν τα αίματα» - Reuters: Κατάρριψη ιρανικού drone που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Έδωσε μεγάλη μάχη, αλλά λύγισε στα πέναλτι – Για το χάλκινο η «γαλανόλευκη»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Αυστραλία: Νεκροί γονείς και τα δύο αυτιστικά παιδιά τους - Τι ερευνούν οι Αρχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:33ΚΑΙΡΟΣ

Νέα κόντρα μετεωρολόγων: Αιχμές Κολυδά για «τηλεοπτική δραματοποίηση» - Τι είπε για «έθιμο»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο στο Ίλιον και αναποδογύρισε - Άφαντος ο οδηγός

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Τα κρυφά παιδιά και το όραμα για δημιουργία μίας «ανώτερης φυλής» - Θύμα καταγγέλει ότι της πήραν το μωρό 10 λεπτά μετά τη γέννησή του

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 29χρονου από την Σταυρούπολη – «Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο»

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

20:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12 (τελικό): Λύγισε στα πέναλτι η Εθνική

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά πολεμικά σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ