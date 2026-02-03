Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) η κλήρωση 3023 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 9, 18, 20, 21 και Τζόκερ το 3.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
