Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) η κλήρωση 3023 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 9, 18, 20, 21 και Τζόκερ το 3.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

