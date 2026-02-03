Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με Ιταλία η Εθνική για το χάλκινο - Εύκολα στον τελικό η Ολλανδία

Οι «οράνιε» επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά κι επικράτησαν με ευκολία της Ιταλίας στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση επιβλήθηκε 8-4 και το βράδυ της Πέμπτης (5/2, 21:15) στον τελικό με την Ουγγαρία, θα επιδιώξουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν το 2024, κάνοντας το «back-to-back».

Η «σετερόζα», με τη σειρά της, θα είναι η αντίπαλος της ελληνικής ομάδας στον «μικρό» τελικό, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β’ φάση της διοργάνωσης, όπου η Εθνική είχε επιβληθεί άνετα με 15-10.

Ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο θα διεξαχθεί το απόγευμα της Πέμπτης (05/02). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 4-1, 1-1, 1-1, 2-1

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Χικς 2, Γιάουστρα 2, Κένινγκ, Μπόσφελντ, Μουλχάουτσεν, Τεν Μπρουκ

ΙΤΑΛΙΑ: Μπετίνι 2, Ρανάλι, Μετζάτο

