Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με Ιταλία η Εθνική για το χάλκινο - Εύκολα στον τελικό η Ολλανδία

Η Ιταλία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής στον «μικρό» τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο, το οποίο διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Newsbomb

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με Ιταλία η Εθνική για το χάλκινο - Εύκολα στον τελικό η Ολλανδία
INTIME SPORTS
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «οράνιε» επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά κι επικράτησαν με ευκολία της Ιταλίας στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση επιβλήθηκε 8-4 και το βράδυ της Πέμπτης (5/2, 21:15) στον τελικό με την Ουγγαρία, θα επιδιώξουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν το 2024, κάνοντας το «back-to-back».

Η «σετερόζα», με τη σειρά της, θα είναι η αντίπαλος της ελληνικής ομάδας στον «μικρό» τελικό, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β’ φάση της διοργάνωσης, όπου η Εθνική είχε επιβληθεί άνετα με 15-10.

Ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο θα διεξαχθεί το απόγευμα της Πέμπτης (05/02). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 4-1, 1-1, 1-1, 2-1
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Χικς 2, Γιάουστρα 2, Κένινγκ, Μπόσφελντ, Μουλχάουτσεν, Τεν Μπρουκ
ΙΤΑΛΙΑ: Μπετίνι 2, Ρανάλι, Μετζάτο

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Ο πρίγκιπας Έντουαρντ απαντά δημόσια για το σκάνδαλο που εμπλέκεται ο αδελφός του, Άντριου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νοικιάζουν σπίτια «τρώγλες» και μετά τους διώχνουν για το Airbnb

23:47ΥΓΕΙΑ

Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το απίθανο buzzer beater του Γκραντ που «πάγωσε» την Ρεάλ!

23:38WHAT THE FACT

Viral επιβάτες που μετέτρεψαν πτήση σε «εκκλησιαστική λειτουργία», κηρύττοντας για 3 ώρες

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Χίου: «Όλοι οι γιατροί είναι στο νοσοκομείο - Ετοιμάζονται τα χειρουργεία»

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

23:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Χειμώνας χωρίς υπερβολές» - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου

23:02ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Δένδια – Χέγκσεθ: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων

22:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με Ιταλία η Εθνική για το χάλκινο - Εύκολα στον τελικό η Ολλανδία

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η ιστορία μιας φωτογραφίας από την παρέλαση του 1963 που ξυπνά αναμνήσεις

22:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης με την «Κοσμική Αγάπη» τις Πέμπτες 5 & 26 Μαρτίου στον Σταυρό του Νότου Plus με guest τον Θοδωρή Μαραντίνη

22:37LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και που θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Πληροφορίες για πέντε νεκρούς

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Χίου: «Όλοι οι γιατροί είναι στο νοσοκομείο - Ετοιμάζονται τα χειρουργεία»

22:37LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και που θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση Έπσταϊν-Φέργκιουσον: «Παντρέψου με», από το φλερτ στην οικονομική βοήθεια - Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο «φως»

23:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Χειμώνας χωρίς υπερβολές» - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και αυτός ανέβηκε έξαλλος στην εξέδρα (vid)

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Αυτός είναι το χάος - Λάθος η συνάντηση με Ερντογάν»- Τι είπε για Καρυστιανού και νέο κόμμα

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Ένας τυχερός κερδίζει 1.000.000 ευρώ

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Πληροφορίες για πέντε νεκρούς

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ