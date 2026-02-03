Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός

Η Ελλάδα έδωσε μια μεγάλη μάχη κόντρα στην Ουγγαρία, αλλά τελικά λύγισε στα πέναλτι με συνολικό σκορ 12-11 (8-8κ.δ.).

Έφτασαν στην πηγή, αλλά τελικά δεν ήπιαν νερό τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, τα οποία δεν μπόρεσαν να… τριτώσουν το καλό κόντρα στις Μαγυάρες.

Η Εθνική κυνηγούσε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μάχη και κατάφερε να επιστρέψει, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι! Εκεί, η «γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το μεγάλο come back κι η Ουγγαρία πήρε μια μικρή «εκδίκηση» για τις ήττες στους τελικούς του World Cup και του Παγκοσμίου Υγρού Στίβου το 2025.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον «μικρό» τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (05/02). Αντίπαλος της θα είναι η ηττημένη ομάδα του δεύτερου ημιτελικού, ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιταλία.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:15 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.

Τα highlights του Ελλάδα - Ουγγαρία

Διαβάστε επίσης