Μαρία Σάκκαρη: Πότε και που θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Για τον επικείμενο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μίλησε η Μαρία Σάκκαρη στην ERT Sports.

Όπως αποκάλυψε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ο γάμος της με τον γιο του Έλληνα πρωθυπουργού θα γίνει σίγουρα στην Κρήτη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν συζητήσει την ακριβή ημερομηνία της τελετής.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την ημερομηνία γάμου. Είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να βάλουμε κάτω το ημερολόγιο και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη» αποκάλυψε η Μαρία Σάκκαρη.

«Περνάω πάρα πολύ καλά με τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει σημασία πόσες ημέρες βρισκόμαστε, αλλά πόσο καλά είμαστε όταν είμαστε μαζί ή όταν είμαστε μακριά. Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου και που έχω έναν άνθρωπο που με καταλαβαίνει και δεν μου έχει πει ποτέ “πού πας;” ή “πού ταξιδεύεις;”. Του οφείλω μεγάλη υποστήριξη», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η τενίστρια για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

