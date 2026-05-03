Εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας - Τέσσερις νεκροί

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μία ακόμη επίθεση με drones κατά την διάρκεια της νύχτας εναντίον του λιμανιού Πριμόρσκ της Ρωσίας, το οποίο βρίσκεται στις ακτές της Βαλτικής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

«Πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα της αναχαίτησης επιθέσεων εναντίον του Πριμόρσκ. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται», σημείωσε ο Ντροζντένκο στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερα από 60 drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από την περιφέρεια. Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου μετά την επίθεση.

Το Πριμόρσκ, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας για την εξαγωγή πετρελαίου, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Τους τελευταίους μήνες, έχει γίνει πολλές φορές στόχος πληγμάτων από την Ουκρανία, καθώς το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους, προκειμένου να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα του ρωσικού σκιώδους στόλου στην είσοδο του λιμανιού Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

«Τα τάνκερ αυτά χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πετρελαίου – όχι πια», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. «Οι μεγάλης εμβέλειας δυνατότητες της Ουκρανίας θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται ολοκληρωμένα – στη θάλασσα, στον αέρα και στην ξηρά», πρόσθεσε.

Our warriors continue to apply sanctions against Russia’s shadow oil fleet – two such vessels were struck in the waters at the entrance to the port of Novorossiysk. These tankers had been actively used to transport oil – not anymore. I am grateful to Chief of the General Staff… pic.twitter.com/8aCse8h95j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2026

Eπιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες ρωσικές περιφέρειες

Ουκρανικές επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες ρωσικές περιφέρειες το Σάββατο και την Κυριακή.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε το Σάββατο το βράδυ ότι ένας 77χρονος άνδρας σκοτώθηκε σε χωριό έπειτα από πλήγμα με drone. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν επεσήμανε ότι τέσσερα drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν.

Ο Βασίλι Ανόχιν, κυβερνήτης της περιφέρειας Σμολένσκ, σημείωσε ότι τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν την Κυριακή όταν ένα drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι κατέρριψε 334 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό.

Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ουκρανικά drones σε 15 ρωσικές περιφέρειες, κάποιες μακριά από τη γραμμή του μετώπου αλλά και κοντά στις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ρωσίας -τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη- , καθώς και στην προσαρτημένη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας.

Αν και οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν περιέλθει σε τέλμα, η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία στις 9 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας. Το Κίεβο έχει απαντήσει ότι εξετάζει την πρόταση.

Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό και τη Χερσώνα

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις με drones, στην επαρχία της Οδησσού και της Χερσώνας.

Από τις ρωσικές επιθέσεις στην Οδησσό, όπου υπάρχουν σημαντικές λιμενικές υποδομές, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας οδηγός φορτηγού, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της Όλεχ Κιπέρ.

«Εχθρικά drones έπληξαν τρία κτίρια κατοικιών, ενώ δύο άλλα υπέστησαν ζημιές. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός στο λιμάνι υπέστησαν επίσης ζημιές», διευκρίνισε.

Παράλληλα ένας άνδρας σκοτώθηκε σε ρωσικά πλήγματα στην επαρχία της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

Στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή η Ρωσία εκτόξευσε 268 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Σύμφωνα με ανάλυση του AFP των δεδομένων που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας 6.583 drones μεγάλου βεληνεκούς, αριθμό ρεκόρ, στη διάρκεια του Απριλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ