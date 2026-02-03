«Σαμποτάζ στο γερμανικό πολεμικό ναυτικό»: Κατάσκοποι μιας χρήσης οι δύο συλληφθέντες

Και άλλα πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού φαίνεται να έχουν υποστεί σαμποτάζ ,εκτός από την περίπτωση της κορβέτας Emden που ήδη ερευνάται.

Πέραν αυτή της κορβέτας στόχος φαίνεται ότι έχουν γίνει και τα πλοία Hessen (F221), Alster (A50) αλλά και ένα ανώνυμο ναρκαλιευτικό που υπέστησαν ζημιές από σαμποτάζ από το 2024, ενώ δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξουν ανακοινώσεις και για περαιτέρω κορβέτες ίδιας κλάσης με την Emden που έγιναν στόχος σαμποταζ.

Europe your already at war with Russia looking at just the German Navy alone the ships Emden (F266) Hessen (F221) Alster (A50) and unnamed minesweeper all damaged by sabotage since 2024 and todays incident of attempted sabotage of multiple corvettes. https://t.co/6hSJVDVqKx — Intelschizo (@Schizointel) February 3, 2026

Ο επιθεωρητής του Πολεμικού Ναυτικού της Γερμανίας, Jan Christian Kaack, επιβεβαίωσε μετά τη δημοσίευση της έρευνας ότι σαμποτέρ έχουν προκαλέσει στοχευμένες ζημιές σε πολεμικά πλοία στη Γερμανία σε περισσότερες από μία περιπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα που μεταδίδει η Deutsche Welle, οι δύο συλληφθέντες Έλληνας και Ρουμάνος, κατηγοριοποιούνται ως κατάσκοποι «χαμηλής βαθμίδας» ή «μιας χρήσης». Εάν όντως πρόκειται για στρατολόγηση αυτού του είδους, είναι μάλλον από τις πρώτες φορές που εμπλέκονται σε στρατιωτικό σαμποτάζ, πράκτορες αυτού του είδους, αφού μέχρι τώρα η χρήση τους είχε να κάνει με «αποστολές» σε πολιτικό επίπεδο.

Την κορβέτα #Emden του γερμανικού πολεμικού ναυτικού είχαν βάλει στο στόχαστρο οι δυο συλληφθέντες για δολιοφθορά σε #Αμβούργο και #Θράκη. Για κατασκόπους «χαμηλής βαθμίδας» ή «μιας χρήσης» κάνουν λόγο οι αρχές της Γερμανίας μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας. pic.twitter.com/JMD9QES2ny — DW Greek (@dw_greek) February 3, 2026

Τι είναι οι πράκτορες μιας χρήσης

Πρόκειται για άτομα χωρίς προηγούμενη σχέση με κρατικές υπηρεσίες, στρατολογημένα κυρίως μέσω Telegram, με μικρές αμοιβές (συχνά σε κρυπτονομίσματα), για εφάπαξ αποστολές χαμηλού κόστους και υψηλής άρνησης ευθύνης.

Σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού



Πολεμικά πλοία έχουν υποστεί σκόπιμες ζημιές - σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό, έχουν ήδη υπάρξει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με έρευνα των WDR, NDR και SZ, ενδέχεται να έχει πληγεί και η κορβέτα "Emden".



Οι… pic.twitter.com/szFQQZazVi — Herakles Mardiris (@hmardiris) February 11, 2025

Βανδαλισμοί & συμβολικές προκλήσεις

Αναρτήσεις αφισών, γκράφιτι, βεβηλώσεις μνημείων ή θρησκευτικών χώρων με στόχο την όξυνση κοινωνικών εντάσεων και τη δημιουργία εικόνας εσωτερικής αστάθειας.

Αναρτήσεις αφισών, γκράφιτι, βεβηλώσεις μνημείων ή θρησκευτικών χώρων με στόχο την όξυνση κοινωνικών εντάσεων και τη δημιουργία εικόνας εσωτερικής αστάθειας. Ψυχολογικές επιχειρήσεις (psy-ops)

Ενέργειες όπως φέρετρα με εθνικές σημαίες ή προπαγανδιστικά συνθήματα, για να ενισχυθεί η αίσθηση κόστους της στήριξης προς την Ουκρανία και να υπονομευθεί η κοινωνική συνοχή.

Ενέργειες όπως φέρετρα με εθνικές σημαίες ή προπαγανδιστικά συνθήματα, για να ενισχυθεί η αίσθηση κόστους της στήριξης προς την Ουκρανία και να υπονομευθεί η κοινωνική συνοχή. Κατασκοπεία χαμηλού επιπέδου

Φωτογράφιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, βάσεων ή κρίσιμων υποδομών, συχνά από άτομα που δεν αντιλαμβάνονται τη στρατηγική αξία όσων συλλέγουν.

Φωτογράφιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, βάσεων ή κρίσιμων υποδομών, συχνά από άτομα που δεν αντιλαμβάνονται τη στρατηγική αξία όσων συλλέγουν. Παρακολούθηση μεταφορών & εφοδιαστικών αλυσίδων

Αποστολή δεμάτων με GPS μέσω εταιρειών logistics για χαρτογράφηση διαδρομών, χρόνων και κόμβων μεταφοράς σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά.

Αποστολή δεμάτων με GPS μέσω εταιρειών logistics για χαρτογράφηση διαδρομών, χρόνων και κόμβων μεταφοράς σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά. Δολιοφθορές & εμπρησμοί

Πυρκαγιές σε αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας ή σε κρίσιμες υποδομές, με στόχο την άμεση υλική ζημιά και τον εκφοβισμό.

Πυρκαγιές σε αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας ή σε κρίσιμες υποδομές, με στόχο την άμεση υλική ζημιά και τον εκφοβισμό. Σαμποτάζ σιδηροδρομικών δικτύων

Απόπειρες ή επιτυχημένες επιθέσεις σε σιδηροδρομικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Απόπειρες ή επιτυχημένες επιθέσεις σε σιδηροδρομικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Ψηφιακή αναγνώριση (cyber recon)

Χρήση εργαλείων υποκλοπής δεδομένων (π.χ. packet sniffers) σε περιοχές με πρεσβείες ή ευρωπαϊκές υπηρεσίες, για χαρτογράφηση ψηφιακών τρωτών σημείων.

Χρήση εργαλείων υποκλοπής δεδομένων (π.χ. packet sniffers) σε περιοχές με πρεσβείες ή ευρωπαϊκές υπηρεσίες, για χαρτογράφηση ψηφιακών τρωτών σημείων. Μεταφορά και παράδοση εκρηκτικών/εμπρηστικών μηχανισμών

Ανυποψίαστοι διαμεσολαβητές παραλαμβάνουν ή μεταφέρουν εξοπλισμό, πιστεύοντας ότι πρόκειται για «απλές δουλειές».

Στην πράξη, οι «πράκτορες μίας χρήσης» έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις χαμηλού κόστους αλλά υψηλού αντίκτυπου στην Ευρώπη: στην Πολωνία, μέλη του λεγόμενου «πυρήνα του Λούμπλιν» ξεκίνησαν με αφισοκολλήσεις κατά της Ουκρανίας και κατέληξαν να τοποθετούν κρυφές κάμερες κατά μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που μετέφεραν στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Στη Γαλλία, αλλοδαποί που στρατολογήθηκαν μέσω Telegram ζωγράφισαν αστέρια του Δαυίδ σε τοίχους του Παρισιού, βεβήλωσαν μνημείο του Ολοκαυτώματος και άφησαν φέρετρα με γαλλικές σημαίες κοντά στον Πύργο του Άιφελ, σε μια καθαρή επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου.

Στη Βρετανία, έξι άνδρες καταδικάστηκαν για εμπρησμό αποθήκης ανθρωπιστικής βοήθειας για την Ουκρανία στο ανατολικό Λονδίνο.

Στην Ολλανδία, δύο έφηβοι χρησιμοποίησαν εφαρμογές υποκλοπής δεδομένων γύρω από πρεσβείες στη Χάγη για να χαρτογραφήσουν περίπου χίλια ψηφιακά δίκτυα.

Ενώ το 2024, σε Άμστερνταμ, Βίλνιους και Βαρσοβία, διαφορετικοί «πράκτορες» που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους έστειλαν μέσω DHL δέματα με GPS ή αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, κάποια από τα οποία πήραν φωτιά σε κέντρα διαλογής στη Λειψία και το Μπέρμιγχαμ

