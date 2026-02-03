«Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό»: Τρύπησαν σωλήνες, έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα

Στον οικισμό Κοπτερό της Ροδόπης συνελήφθη ο 55χρονος Έλληνας πολίτης που καταζητούνταν από τις γερμανικές Αρχές για απόπειρα σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι του Αμβούργου. Ο συλληφθείς, μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας, εργαζόταν σε ναυπηγείο του Αμβούργου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κινητά τηλέφωνα, τρία USB, μία κάρτα SIM, έναν σκληρό δίσκο και 19 βιβλιάρια τραπέζης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες των υπόπτων στο Αμβούργο, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. Ο συντονισμός των επιχειρήσεων έγινε μέσω της Eurojust στη Χάγη, αρμόδιας για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

Τρύπησαν σωληνώσεις και έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να προχώρησαν το 2025, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο λιμάνι του Αμβούργου, σε παρεμβάσεις τύπου σαμποτάζ σε πλοία που προορίζονταν για το Πολεμικό Ναυτικό της Bundeswehr και βρίσκονταν στον χώρο του ναυπηγείου.

Όπως αναφέρεται, άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε από κοινού, φέρονται να έριξαν περισσότερα από 20 κιλά αμμοχάλικο στον κινητήρα ενός πλοίου, να τρύπησαν σωληνώσεις παροχής γλυκού νερού, να αφαίρεσαν καπάκια από δεξαμενές καυσίμων και να απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας των ηλεκτρονικών συστημάτων του πλοίου. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μόνο έπειτα από έλεγχο επί του πλοίου, λίγο πριν από την πρώτη έξοδο της κορβέτας «Emden» στα μέσα Ιανουαρίου με προορισμό το Κίελο.

Αν δεν είχε εντοπιστεί, η υπόθεση θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον κινητήρα.

Κίνδυνος για την επιχειρησιακή ικανότητα

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές ζημιές στα πλοία ή σε καθυστέρηση του απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων.Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης ποιοι ενδέχεται να ήταν οι εντολείς των πράξεων δολιοφθοράς.

Οι κορβέτες που μπήκαν στο στόχαστρο

Η κορβέτα F266 «Emden» βαπτίστηκε στις αρχές Μαΐου 2024 στο ναυπηγείο Blohm + Voss και πραγματοποίησε, τέσσερα χρόνια μετά την τοποθέτηση της τρόπιδας, την πρώτη εκτεταμένη δοκιμαστική της πλεύση στα μέσα Ιανουαρίου 2025. Ανήκει σε συνολικά πέντε νέες κορβέτες κλάσης 130, οι οποίες παραγγέλθηκαν το 2017 από τη Bundeswehr, με συνολικό κόστος δύο δισ. ευρώ. Τα πλοία επρόκειτο να σταθμεύσουν στη ναυτική βάση Hohe Düne στο Ρόστοκ, κοντά στο Βάρνεμιντε, ενώ η τεχνική τους υποστήριξη θα γινόταν στο Κίελο. Προβλέπεται η χρήση τους για την επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και για την ενίσχυση της παρουσίας στη Βαλτική Θάλασσα.

Διαβάστε επίσης