«Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό»: Τρύπησαν σωλήνες, έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα

Ο συλληφθείς, μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας, εργαζόταν σε ναυπηγείο του Αμβούργου

Newsbomb

«Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό»: Τρύπησαν σωλήνες, έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον οικισμό Κοπτερό της Ροδόπης συνελήφθη ο 55χρονος Έλληνας πολίτης που καταζητούνταν από τις γερμανικές Αρχές για απόπειρα σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι του Αμβούργου. Ο συλληφθείς, μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας, εργαζόταν σε ναυπηγείο του Αμβούργου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κινητά τηλέφωνα, τρία USB, μία κάρτα SIM, έναν σκληρό δίσκο και 19 βιβλιάρια τραπέζης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες των υπόπτων στο Αμβούργο, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. Ο συντονισμός των επιχειρήσεων έγινε μέσω της Eurojust στη Χάγη, αρμόδιας για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

Τρύπησαν σωληνώσεις και έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να προχώρησαν το 2025, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο λιμάνι του Αμβούργου, σε παρεμβάσεις τύπου σαμποτάζ σε πλοία που προορίζονταν για το Πολεμικό Ναυτικό της Bundeswehr και βρίσκονταν στον χώρο του ναυπηγείου.

Όπως αναφέρεται, άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε από κοινού, φέρονται να έριξαν περισσότερα από 20 κιλά αμμοχάλικο στον κινητήρα ενός πλοίου, να τρύπησαν σωληνώσεις παροχής γλυκού νερού, να αφαίρεσαν καπάκια από δεξαμενές καυσίμων και να απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας των ηλεκτρονικών συστημάτων του πλοίου. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μόνο έπειτα από έλεγχο επί του πλοίου, λίγο πριν από την πρώτη έξοδο της κορβέτας «Emden» στα μέσα Ιανουαρίου με προορισμό το Κίελο.

Αν δεν είχε εντοπιστεί, η υπόθεση θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον κινητήρα.

Κίνδυνος για την επιχειρησιακή ικανότητα

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές ζημιές στα πλοία ή σε καθυστέρηση του απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων.Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης ποιοι ενδέχεται να ήταν οι εντολείς των πράξεων δολιοφθοράς.

Οι κορβέτες που μπήκαν στο στόχαστρο

Η κορβέτα F266 «Emden» βαπτίστηκε στις αρχές Μαΐου 2024 στο ναυπηγείο Blohm + Voss και πραγματοποίησε, τέσσερα χρόνια μετά την τοποθέτηση της τρόπιδας, την πρώτη εκτεταμένη δοκιμαστική της πλεύση στα μέσα Ιανουαρίου 2025. Ανήκει σε συνολικά πέντε νέες κορβέτες κλάσης 130, οι οποίες παραγγέλθηκαν το 2017 από τη Bundeswehr, με συνολικό κόστος δύο δισ. ευρώ. Τα πλοία επρόκειτο να σταθμεύσουν στη ναυτική βάση Hohe Düne στο Ρόστοκ, κοντά στο Βάρνεμιντε, ενώ η τεχνική τους υποστήριξη θα γινόταν στο Κίελο. Προβλέπεται η χρήση τους για την επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και για την ενίσχυση της παρουσίας στη Βαλτική Θάλασσα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανια: Τρύπησαν σωλήνες, έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα πολεμικού πλοίου - Ποιος ήταν ο Έλληνας πολίτης

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Κηφισίας- Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Χρησιμοποιεί «πράκτορες μίας χρήσης» για επιθέσεις στην Ευρώπη – Πώς στρατολογεί νέους στο διαδίκτυο που δεν έχουν ιδέα

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα οχημάτων προς Ωραιόκαστρο – Κλειστά τα δύο ρεύματα ανόδου

17:33ΚΑΙΡΟΣ

Νέα κόντρα μετεωρολόγων: Αιχμές Κολυδά για «τηλεοπτική δραματοποίηση» - Τι είπε για «έθιμο»

17:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Αυτά είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το ντέρμπι

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η απάντηση της Lufthansa στην ΕΛΑΣ - «Ταξίδεψε μόνη της»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

17:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ «έγραψε ιστορία» στα Όσκαρ, πολύ πριν το «EGOT»

17:09ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: Συνάντηση Δένδια – Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου - Τα θέματα που θα συζητηθούν

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπαίνουν ξανά στην τρενοεπισκευή και στην συμπαραγωγή

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 64χρονου από την περιοχή του Πειραιά

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη γυναίκα λυράρισα της Κρήτης

16:47NEWSBOMB

Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Κηφισιά: Τροχαίο με τραυματία στην οδό Τατοΐου

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιβάνοφ και Φονιάς «σαρώνουν» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε όπλα σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός από τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη ο Κωνσταντέλιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

17:33ΚΑΙΡΟΣ

Νέα κόντρα μετεωρολόγων: Αιχμές Κολυδά για «τηλεοπτική δραματοποίηση» - Τι είπε για «έθιμο»

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους κοντά στο Μάντσεστερ

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Δείτε και διαβάστε όλα τα «σκοτεινά» email και τις φωτογραφίες του χρηματιστή με τους πλούσιους και ισχυρούς του πλανήτη

13:46ΚΑΙΡΟΣ

Δεκαήμερο με καταιγίδες σε όλη τη χώρα: Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνητική πηγή στο Reuters: Η Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Οικονομία του delivery: Πώς το έτοιμο φαγητό απ’έξω αλλάζει τις συνήθειες και τις ζωές των Αμερικανών

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανια: Τρύπησαν σωλήνες, έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα πολεμικού πλοίου - Ποιος ήταν ο Έλληνας πολίτης

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Το αυτοκίνητο που κάηκε πριν λίγο καιρό, το τροχαίο-μυστήριο και το συμβόλαιο εκδίκησης

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό απολυτήριο: Ξεκινά ο διάλογος για αναμόρφωση του Λυκείου - Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ