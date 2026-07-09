Ρεκόρ ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2025 με πάνω από $12,8 δισ.

Snapshot Το 2025, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα έφτασαν τα 12,86 δισ. δολάρια, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ.

Το αθροιστικό απόθεμα ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα υπερέβη τα 100 δισ. δολάρια το 2025, σχεδόν διπλάσιο από το 2020.

Η Ελλάδα προσέλκυσε περισσότερες ΞΑΕ από την Τουρκία, παρά το μεγαλύτερο ΑΕΠ και πληθυσμό της τελευταίας.

Οι επενδύσεις πλέον επεκτείνονται πέρα από ακίνητα και κατασκευές, περιλαμβάνοντας ενέργεια, υγεία και εξαγορές επιχειρήσεων.

Η αύξηση των επενδύσεων συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην επιστροφή Ελλήνων μεταναστών. Snapshot powered by AI

Μεγαλύτερες ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) σε σύγκριση με την Τουρκία και τις βαλκανικές χώρες προσέλκυσε η Ελλάδα το 2025, έτος που η χώρα μας πέτυχε ιστορικό υψηλό στην εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση World Investment Report που δημοσίευσε προχθές Τρίτη η υπηρεσία του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD).

Οι επενδυτικές ροές προς την Ελλάδα

Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές ροές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 12,86 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερδιπλάσιες των 5 δισ. που καταγράφηκαν το 2019 και περίπου δεκαπλάσιες των μόλις 1,27 δισ. που εισέρευσαν στη χώρα μας το 2015.

Χάρη στις επενδύσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα αλλά και τη σταδιακή αύξηση της αξίας τους, το αθροιστικό απόθεμα των ξένων επενδύσεων στη χώρα μας υπερέβη πέρυσι τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τα 51,8 δισ. του 2020, παρά το γεγονός ότι η πανδημία προκάλεσε προσωρινή επιβράδυνση της δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πάνω από την Τουρκία

Η Τουρκία, η οποία σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ΑΕΠ τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο της Ελλάδας και σχεδόν εννιαπλάσιο πληθυσμό, προσέλκυσε πέρυσι 12,48 δισεκατομμύρια δολάρια.

Βαλκανικές χώρες, πολλές εκ των οποίων έχουν χαμηλό μισθολογικό κόστος συγκριτικά με την Ελλάδα, επίσης υστέρησαν ως προς τις ΞΑΕ. Ενδεικτικά, η Βουλγαρία προσέλκυσε σχεδόν 3,59 δισ. δολάρια, η Κροατία οριακά ξεπέρασε τα 3 δισ. δολάρια, η Αλβανία κατέγραψε 1,85 δισ. δολάρια και η Σερβία εξασφάλισε 3,92 δισ. δολάρια. Μικρότερες χώρες, όπως η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, βρέθηκαν κάτω από τα 700 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας η καλή πορεία της Ελλάδας συνεχίστηκε το πρώτο τετράμηνο του 2026, παρά την αβεβαιότητα που έχουν προκαλέσει οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, με τις επενδυτικές εισροές από το εξωτερικό να υπολογίζονται στα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κυβερνητικά στελέχη σημείωσαν ότι τα στοιχεία της UNCTAD δεν επιβεβαιώνουν απλώς το άλμα που έχει πετύχει η χώρα μας ως επενδυτικός προορισμός, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, δίνοντας κίνητρο σε Έλληνες που στο παρελθόν μετανάστευσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν, επίσης, πως η επενδυτική δραστηριότητα πλέον δεν αφορά μόνο τις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις κατασκευές, αλλά τον κλάδο της ενέργειας, τις υπηρεσίες υγείας, τη δημιουργία «πρωταθλητών» μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. «Είναι μία ακόμα απτή απόδειξη ότι το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρα αλλάζει, έστω σταδιακά, και αυτό έχει θετική διάχυση σε πολλά επίπεδα», σημείωσε πρόσωπο με γνώση του σχεδιασμού του οικονομικού επιτελείου.