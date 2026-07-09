Χερσόνησος: Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου

Snapshot Συνελήφθη ο διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου για χειροδικία, εξύβριση και απειλές.

Ο 16χρονος, αλβανικής καταγωγής, κατήγγειλε το περιστατικό που έγινε το πρωί της 8ης Ιουλίου και μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα συνοδευόμενος από τους γονείς του.

Η σύλληψη του διευθυντή πραγματοποιήθηκε το πρωί της 9ης Ιουλίου κατόπιν της καταγγελίας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Με μία σοβαρή καταγγελία για περιστατικό που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου ασχολούνται τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές Αρχές, μετά την προσφυγή ενός 16χρονου αλβανικής καταγωγής στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με την καταγγελία που κατατέθηκε στην αστυνομία, ο ανήλικος, ο οποίος εργάζεται στο ξενοδοχείο, ανέφερε ότι ο διευθυντής της μονάδας τον χτύπησε στην πλάτη, τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/7) με τον 16χρονο να μεταβαίνει την ίδια ημέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, συνοδευόμενος από τους γονείς του, προκειμένου να καταγγείλει όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν.

Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία, προέβησαν στη σύλληψη του διευθυντή του ξενοδοχείου σήμερα (9/7) το πρωί.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.

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