Διπλωματικές πηγές: Καμία συζήτηση ή απόφαση στο ΝΑΤΟ για στρατηγεία σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη

Snapshot Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν συζητήθηκε ούτε αποφασίστηκε η δημιουργία στρατηγείων σε Άδανα ή Κωνσταντινούπολη.

Η Τουρκία πρότεινε να μετατρέπονται τα εθνικά της στρατηγεία σε νατοϊκά σε περιόδους κρίσεων, χωρίς να υπάρξει εξέλιξη.

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική συνεργασία και βιομηχανία μεταξύ συμμάχων, ειδικά για χώρες εκτός Ε.Ε.

Η Ελλάδα διατηρεί βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα εξοπλισμού SAFE λόγω τουρκικού casus belli. Snapshot powered by AI

Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν έγινε καμία συζήτηση ούτε ελήφθη κάποια απόφαση για τη δημιουργία στρατηγείων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σε Άδανα ή Κωνσταντινούπολη. Αυτό υποστηρίζουν ανώτερες διπλωματικές πηγές για τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Κατά τις ίδιες πηγές, η Άγκυρα έχει προτείνει τα εθνικά στρατηγεία της σε περιόδους κρίσεων να μετατρέπονται σε και νατοϊκά στρατηγεία αλλά δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα.

Παράλληλα στην εναρκτήρια ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε ως βασικό ζήτημα την άρση των περιορισμών μεταξύ των συμμάχων στην αμυντική συνεργασία και κυρίως στην αμυντική βιομηχανία. Μάλιστα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους είπε ότι θα πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των χωρών που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. στον τομέα της ασφάλειας και να αναζητηθεί ένα μοντέλο συνεργασίας.

Ωστόσο η Αθήνα διατηρεί το βέτο ως προς τη συμμετοχή της Τουρκίας στο εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η Άγκυρα έχει κάνει τις απαραίτητες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αλλά η συζήτηση δεν είναι δυνατόν να εκκινήσει όσο παραμένει το τουρκικό casus belli εναντίον της χώρας μας.

Το πρόγραμμα SAFE που εντάσσεται στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ε.Ε. προβλέπει τη διάθεση δανείων μακράς διάρκειας ύψους 150 δις. ευρώ με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης προκειμένου τα κράτη – μέλη να προχωρήσουν για επενδύσεις στον τομέα της άμυνας.

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