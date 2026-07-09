Δημητρακόπουλος για ενοχή Λιόλιου: Δυσφήμιση του αθλήματος

Snapshot Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έκρινε ένοχο τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΚΑΕ Προμηθέας για υπόθεση ιδιοκτησίας ομάδας.

Ο Λιόλιος φέρεται να έχει ουσιαστική σύγκρουση συμφερόντων ως πρόεδρος της ΕΟΚ και πραγματικός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Προμηθέας.

Η απόκρυψη της ιδιοκτησίας ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα και στο στοίχημα θεωρείται δυσφήμιση του αθλήματος και προσβολή του φίλαθλου πνεύματος.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της ΚΑΕ Αμαρουσίου συγκεντρώνουν στοιχεία για πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με τη διαιτησία και θα τα καταθέσουν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Καλούν τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να ασκήσει τα θεσμικά του καθήκοντα για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Για την απόφαση της ΕΕΑ να κρίνει ένοχο τόσο τον Βαγγέλη Λιόλιο όσο και την ΚΑΕ Προμηθέας για την υπόθεση της ιδιοκτησίας της ομάδας, τοποθετήθηκαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της ΚΑΕ Αμαρουσίου Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Έλλη Περάκη.

Στην ανακοίνωσή τους, τονίζουν πως υπάρχει ουσιαστική σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητά του Λιόλιου ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Όπως τονίζουν οι δύο πληρεξούσιοι δικηγόροι, η απόκρυψη από τον Λιόλιο ότι είναι ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης ομάδας ,που συμμετέχει στο πρωτάθλημα και στο στοίχημα, συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και προσβολή του Φίλαθλου Πνεύματος.

Διαμηνύουν δε ότι συγκεντρώνουν τα στοιχεία που όπως λένε «θα τα καταθέσουμε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, υπάρχουν αξιόπιστοι άνθρωποι ,που ενόρκως και με στοιχεία θα φωτίσουν πράξεις και σχέσεις, που έχουν ποινικό ενδιαφέρον και αφορούν τη διαιτησία στο μπάσκετ».

Καλούν δε τον Γιάννη Βρούτση, Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού να ασκήσει τα θεσμικά του καθήκοντα.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου και της Έλλης Περάκη:

Στις 6 Απριλίου 2026 αποφασίσαμε με τη διοίκηση της ΚΑΕ Αμαρουσίου , τον Δήμο Στασινόπουλο , τον Ταρνατώρο Θεοφανη , να δώσουμε συνέντευξη Τύπου ,χρησιμοποιώντας νόμιμα αποδεικτικά μέσα , τα γραπτά μηνύματα του Ευάγγελου Λιόλιου, προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου, που αποδείκνυαν ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.

Δεχθήκαμε επιθέσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν μας φόβισαν αλλά ενίσχυσαν την πεποίθηση μας ότι ο αγώνας , που μόλις ξεκινήσαμε για την κάθαρση στο χώρο του μπάσκετ, είναι ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!

Με απόφαση του αρμόδιου θεσμικού οργάνου , της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού , που προεδρεύει πρωην Εισαγγελέας Εφετών, ο κύριος Ευάγγελος Λιόλιος είναι ο πραγματικός μοναδικός μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών .

Υπάρχει ουσιαστική σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η απόκρυψη ότι είναι ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης ομάδας ,που συμμετέχει στο πρωτάθλημα και στο στοίχημα ,συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και προσβολή του Φίλαθλου Πνεύματος.

Συγκεντρώνουμε στοιχεία τα οποία στο επόμενο διάστημα θα καταθέσουμε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, υπάρχουν αξιόπιστοι άνθρωποι ,που ενόρκως και με στοιχεία θα φωτίσουν πράξεις και σχέσεις, που έχουν ποινικό ενδιαφέρον και αφορούν τη διαιτησία στο μπάσκετ.

Καλούμε τον κύριο Γιάννη Βρούτση , Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, πολιτικό με ήθος και εντιμότητα ,να ασκήσει τα θεσμικά του καθήκοντα .

Τέλος θέλω να ευχαριστήσουμε τον Ηλία Παπαθεοδώρου , ο οποίος είχε το θάρρος, το σθένος να μας βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια για να αλλάξει προς το καλύτερο ο χώρος στο Ελληνικό Μπάσκετ!

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