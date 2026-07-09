Η φώκια που έμαθε να μιλά: Η απίστευτη ιστορία του Hoover που άφησε άφωνους τους επιστήμονες

Το διαδίκτυο είναι γεμάτο βίντεο με παπαγάλους, σκύλους και γάτες που φαίνεται να μιλούν. Λίγοι όμως γνωρίζουν την ιστορία μιας φώκιας που κατάφερε να μιμηθεί την ανθρώπινη ομιλία με τρόπο που εξέπληξε ακόμη και τους επιστήμονες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας