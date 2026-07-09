Η φώκια που έμαθε να μιλά: Η απίστευτη ιστορία του Hoover που άφησε άφωνους τους επιστήμονες
Ο Hoover, μια φώκια που μεγάλωσε με ανθρώπους, άρχισε να μιλά αγγλικά πέντε χρόνια αργότερα, μιμούμενος ανθρώπινη ομιλία με εντυπωσιακή ακρίβεια
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Το διαδίκτυο είναι γεμάτο βίντεο με παπαγάλους, σκύλους και γάτες που φαίνεται να μιλούν. Λίγοι όμως γνωρίζουν την ιστορία μιας φώκιας που κατάφερε να μιμηθεί την ανθρώπινη ομιλία με τρόπο που εξέπληξε ακόμη και τους επιστήμονες.
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