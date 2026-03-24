Τραμπ: «Μιλάμε με τα σωστά άτομα στο Ιράν για να κλείσει συμφωνία- Συμφώνησαν να μην έχουν πυρηνικά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για διαπραγματεύσεις και αναζητά τρόπο εξόδου από τον πόλεμό του στο Ιράν - Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα

Δημήτρης Μάνωλης

President Donald Trump speaks during the swearing in for Homeland Security Secretary Markwayne Mullin in the Oval Office of the White House, Tuesday, March 24, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε εκ νέου ότι γίνονται επαφές με την Τεχεράνη, παίζοντας το χαρτί της διπλωματίας χωρίς να εγκαταλείπει τη χρήση βίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνομιλούν με τα «σωστά άτομα» στο Ιράν προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, προσθέτοντας πως οι Ιρανοί θέλουν πολύ να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» σχετικά με το Ιράν, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με το αν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ έχουν προγραμματίσει συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Το Πακιστάν έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμο να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

«Συζητάμε πράγματι με τους κατάλληλους ανθρώπους και θέλουν τόσο πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία, που δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ για τους Ιρανούς.

«Το Ιράν μας έκανε ένα μεγάλο δώρο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «απεγνωσμένα» επιθυμεί να κλείσει μια συμφωνία.

«Ξέρετε, δεν μου αρέσει να το λέω αυτό, αλλά κερδίσαμε. Ο πόλεμος κερδήθηκε. Όποιος λέει το αντίθετο αποτελεί μέρος των ψευδών ειδήσεων», σημείωσε.

Ο Τραμπ αναζητά μια διέξοδο από τον πόλεμο που ξεκίνησε στο Ιράν. Τις τελευταίες 48 ώρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ανατροφή 180 μοιρών, ανακοινώνοντας «καρποφόρες συζητήσεις» με την Τεχεράνη.

Όπως μετέδωσε ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, «οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν σε πιθανή συνάντηση». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι μεσολαβητές εξετάζουν μια συνάντηση υψηλού επιπέδου για την ειρήνη με το Ιράν την Πέμπτη, αλλά αναμένουν απάντηση από την Τεχεράνη, αναφέρει επικαλούμενο πηγές.

Τραμπ: «Ο Ρούμπιο και ο Βανς συμμετείχαν επίσης στις διαπραγματεύσεις για το Ιράν»

«Διαπραγματευόμαστε με το Ιράν. Και στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς. Το Ιράν θα ήθελε μια συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν αρνείται ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, αλλά η ανακοίνωση του Τραμπ έδωσε μια ανάπαυλα σταματώντας προσωρινά την αναταραχή στην χρηματιστηριακή αγορά.

Μόλις ανακοίνωσε την πενθήμερη αναβολή των επιθέσεων εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, μια καθυστέρηση που συνέπεσε με την έναρξη της εβδομάδας της αγοράς, οι χρηματιστηριακοί δείκτες ανέκαμψαν στη Wall Street και οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν ξανά κάτω από τα 100 δολάρια.

Το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου θα ηγηθεί ενός «Συνασπισμού του Ορμούζ» για το άνοιγμα του βασικού στενού, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει πλοία εκκαθάρισης ναρκών μαζί με το ναυτικό των ΗΠΑ και της Γαλλίας, δήλωσαν Βρετανοί αξιωματούχοι.

Το Ιράν δηλώνει ότι τα μη εχθρικά πλοία μπορούν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ κατόπιν συντονισμού

Το Ιράν ενημέρωσε τα κράτη μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, εφόσον συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές, ανέφερουν οι βρετανικές Financial Times, επικαλούμενες μια επιστολή.

Η Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την είδηση.

