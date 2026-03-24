Η ελίτ των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στον Περσικό: Το σχέδιο Τραμπ για χερσαία εισβολή στο Ιράν

Rangers, Navy Seals, οι ομάδες ελικοπτέρων Night Stalkers που «συνέλαβαν» τον Μαδούρο, και η 82η αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία σπεύδουν στον Περσικό κόλπο

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Στρατιώτες του Στρατού των ΗΠΑ με τον εξοπλισμό τους επιβιβάζονται σε λεωφορείο που τους περιμένει το Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020, στο Φορτ Μπράγκ της Βόρειας Καρολίνας, καθώς στρατεύματα της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αποστέλλονται στη Μέση Ανατολή ως ενισχύσεις, εν μέσω της ασταθούς κατάστασης που επικράτησε μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί. 

FR27582 AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αερογέφυρα που έχει στηθεί τις τελευταίες ημέρες πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο και την Ιορδανία δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Δεκάδες μεταγωγικά C-17 Globemaster III μεταφέρουν αθόρυβα την αιχμή του δόρατος του αμερικανικού στρατού, με τον Ντόναλντ Τραμπ να στήνει μια πανίσχυρη δύναμη κρούσης έτοιμη για χερσαία επιχείρηση στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα ανοιχτών πηγών από την παρακολούθηση πτήσεων, η κινητοποίηση αφορά τις πιο επίλεκτες μονάδες, από τους αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης μέχρι τους θρυλικούς Night Stalkers και τους Navy SEALs.

Η ελίτ των ελίτ στην πρώτη γραμμή

Οι δυνάμεις που μετακινούνται αποτελούν την ελίτ των ελίτ των ΗΠΑ, εξειδικευμένες σε αποβατικές επιχειρήσεις, καταλήψεις στρατηγικών στόχων και ειδικές επιχειρήσεις. Η συγκέντρωση τόσων διαφορετικών μονάδων -από τους Ρέιντζερς του 75ου Συντάγματος μέχρι τους χειριστές της Delta Force- δείχνει ότι το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για κάτι πολύ μεγάλο ή απλά θέλει να δείξει ότι έχει την δυνατότητα να κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Η παρουσία των αμφίβιων δυνάμεων των Πεζοναυτών σε συνδυασμό με την αεροπορική υπεροχή των αεροπλανοφόρων USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford δημιουργεί έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τις ιρανικές ακτές.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων που συγκέντρωσε το @TheIntelFrog και παρουσίασε το OpenSource Report αποκαλύπτουν τουλάχιστον 35 πτήσεις μεταγωγικών C-17 Globemaster III από αμερικανικές βάσεις από τις 12 Μαρτίου, ενώ άλλες 11 βρίσκονται καθ' οδόν. Οι προορισμοί περιλαμβάνουν την αεροπορική βάση Ovda στο Ισραήλ με 17 πτήσεις, την αεροπορική βάση King Faisal στην Ιορδανία με 13 και το διεθνές αεροδρόμιο King Hussein στην Ιορδανία με 4 πτήσεις.

Η Jerusalem Post επιβεβαίωσε τους τρέχοντες αριθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι περιλαμβάνουν 2.500 Πεζοναύτες, 2.000 πεζοναύτες, 3.000 αλεξιπτωτιστές και τρία αμφίβια πλοία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν την Παρασκευή που μας έρχεται, με πρόσθετες δυνάμεις να ακολουθούν τις επόμενες εβδομάδες. Την ίδια ώρα, οι αερομεταφερόμενες μονάδες παραμένουν σε κατάσταση ταχείας ετοιμότητας.

Οι επίλεκτες δυνάμεις που μετακινούνται

Η προέλευση των πτήσεων συνδέεται απευθείας με τις πιο επίλεκτες μονάδες μάχης της Αμερικής. Έξι C-17 απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο Pope Army Airfield μεταφέροντας την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία από το Fort Bragg. Η 82η αποτελεί τη Δύναμη Παγκόσμιας Αντίδρασης του Στρατού. Οι New York Times ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία εξετάζει την ανάπτυξη της Δύναμης Άμεσης Αντίδρασης (IRF) της μεραρχίας, δηλαδή περίπου 3.000 αλεξιπτωτιστές που μπορούν να αναπτυχθούν οπουδήποτε στον πλανήτη εντός 18 ωρών. Οι ασκήσεις της μεραρχίας ακυρώθηκαν για τη διατήρηση της ετοιμότητας, ενώ η Ταξιαρχία Αεροπορίας Μάχης της 82ης εντάσσεται στη CENTCOM για υποστήριξη ελικοπτέρων και επιχειρήσεις αεραπόβασης.

2000x1329q95-1024x680-1.jpg

Από το Fort Campbell αναχώρησαν τέσσερις πτήσεις του 160ού SOAR "Night Stalkers". Πρόκειται για το 160ό Σύνταγμα Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων που εκτελεί τις πιο επικίνδυνες αποστολές ελικοπτέρων, όπως αυτή για τη σύλληψη του Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Ειδικεύονται στην εισχώρηση και εξαγωγή ομάδων ειδικών επιχειρήσεων σε εχθρικό έδαφος με τροποποιημένα Black Hawks και Chinooks. Αν επιχειρησιακές ομάδες εισέλθουν στο Ιράν, οι Night Stalkers θα είναι αυτοί που θα τους μεταφέρουν.

160th-soar-swmp-jan-lead.jpg

Ενισχύσεις σε ξηρά και θάλασσα

Το 75ο Σύνταγμα Ρέιντζερς μετακινείται με επτά πτήσεις από το JB Lewis-McChord. Οι Ρέιντζερς είναι η κύρια δύναμη επιδρομών άμεσης δράσης του Στρατού, με ειδίκευση σε καταλήψεις αεροδρομίων και εξουδετέρωση στόχων υψηλής αξίας. Παράλληλα, τέσσερις πτήσεις από τον ναυτικό σταθμό Oceana αφορούν τις ομάδες Navy SEALs, οι οποίες αναλαμβάνουν τον θαλάσσιο τομέα, τις αποβιβάσεις σε ακτές και τις υποβρύχιες κατεδαφίσεις αλλά και αποστολές όπως την δολοφονία προσώπων. Ήταν άλλωστε η Seal Team Six που εξουδετέρωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Παρομοίως παρατηρείτα έντονη κινητικότητα στο Fort Bragg υποδηλώνει και την ανασύνταξη της Delta Force και της JSOC, των κορυφαίων επιχειρησιακών μονάδων των ΗΠΑ.

1754721894746.jpg

Στην περιοχή βρίσκεται ήδη η 2η Κινητή Ταξιαρχία Μάχης της 10ης Ορεινής Μεραρχίας , με 1.900 στρατιώτες για την Επιχείρηση Inherent Resolve σε Ιράκ και Συρία. Επιπλέον, δύο Μονάδες Εκστρατείας Πεζοναυτών, η 31η MEU με το USS Tripoli και η 11η MEU με το USS Boxer, καταφθάνουν με αμφίβιες δυνατότητες και επιθετικά ελικόπτερα.

Στρατηγικός στόχος το νησί Χαργκ

Η δομή αυτής της δύναμης είναι κλιμακωτή: οι SEALs ασφαλίζουν τους αρχικούς στόχους από το νερό, το 160ό SOAR μεταφέρει Ρέιντζερς και ομάδες Delta για επιδρομές ακριβείας, και η 82η Αερομεταφερόμενη καταλαμβάνει έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανώτατοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου εξετάζουν τη χρήση της IRF για την κατάληψη ή διασφάλιση της νήσου Χαργκ στον Περσικό Κόλπο. Το νησί διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Ο έλεγχός του θα έπνιγε τη βασική ροή εσόδων του καθεστώτος μέσα σε μια νύχτα. Αν και δεν έχει εκδοθεί τελική διαταγή ανάπτυξης για την IRF, τα C-17 πετούν και οι δυνάμεις κρούσης των αεροπλανοφόρων USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford κυριαρχούν ήδη στην περιοχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
