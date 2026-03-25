Reuters: Το Πεντάγωνο αναμένεται να στείλει χιλιάδες ακόμη στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, ντυμένοι με στολές της εποχής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Σάββατο 14 Ιουνίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Το Πεντάγωνο αναμένεται να αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να επιτεύξει μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν σε ποιο σημείο της Μέσης Ανατολής θα μεταβούν οι στρατιώτες ή πότε θα φτάσουν στην περιοχή. Οι στρατιώτες, σήμερα, σταθμεύουν στην στρατιωτική βάση Φορτ Μπραγκ στην Βόρεια Καρολίνα.

Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δήλωσε ότι όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων θα προέρχονται από το Πεντάγωνο.

«Όπως έχουμε πει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πάντα στη διάθεσή του όλες τις στρατιωτικές επιλογές», δήλωσε η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Μια από τις πηγές δήλωσε ότι «δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για αποστολή στρατευμάτων στο ίδιο το Ιράν», αλλά «αυτά θα ενισχύσουν την ικανότητα για πιθανές μελλοντικές επιχειρήσεις στην περιοχή».

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, το Πεντάγωνο επρόκειτο να στείλει περίπου 3.000 με 4.000 στρατιώτες στην Μέση Ανατολή.

Να τονιστεί ότι, η ανάπτυξη της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή προστίθεται σε εκείνη χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών που επιβαίνουν στο USS Boxer, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία.

Tο αμφίβιο πολεμικό πλοίο USS Boxer AP

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή. Η γραπτή εντολή του Πενταγώνου για την ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Να σημειωθεί ότι, πριν από την αποστολή των πρόσθετων δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, στην περιοχή υπήρχαν 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Μέχρι στιγμής, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο και 290 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την απειλή του ότι θα βομβαρδίσει ιρανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, λέγοντας ότι είχε «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Ωστόσο, μετά την ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, το Ιράν διέψευσε ότι έγιναν οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Αμερικανοί στρατιωτικοί παρακολουθούν την άφιξη αεροσκαφών C-130J Herculesτης 82η Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, στη La Fiere της Γαλλίας, την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023. AP

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού: «Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους»

«Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους», δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σχέδιο 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που καταρτίστηκε από την Ουάσινγκτον διαβιβάστηκε στην Τεχεράνη, δήλωσε την Τρίτη στο Reuters πρόσωπο με γνώση του θέματος.

«Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

«Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς», κατέληξε.

Ο Ζολφαγαρί δήλωσε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις και οι ενεργειακές τιμές που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο δεν θα επιστρέψουν όσο η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται το ότι η περιφερειακή σταθερότητα είναι κάτι που εγγυώνται οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Trump now says the US has been negotiating with an unnamed Iranian leader. A claim Iranian officials have once again denied, saying the US is “negotiating with itself.”

Al Jazeera's Tohid Asadi reports. — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 25, 2026

