Αμερικανοί στρατιώτες στέλνονται στα Στενά του Ορμούζ - Σχέδιο κατάληψης του νησιού Χαργκ

Χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες θα φτάσουν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, την ημέρα της νέας προθεσμίας που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται πηγές οι οποίες αναφέρουν ότι στρατεύματα από το USS Tripoli - το δεύτερο αμφίβιο αμερικανικό πλοίο εφόδου κλάσης America - θα φτάσουν στην περιοχή και θα χρειαστούν άλλες δύο ημέρες για να φτάσουν στο Στενό του Ορμούζ.

Επίσης, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής αλεξιπτωτιστών για πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ, όπως αναφέρουν οι New York Times. Σύμφωνα με το δημσίευμα, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής περίπου 3.000 αλεξιπτωτιστών από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία των ΗΠΑ ως δύναμη ταχείας αντίδρασης για την υποστήριξη πιθανών επιχειρήσεων στο Ιράν, με στόχο, εάν χρειαστεί, την κατάληψη του νησιού Kharg, του κύριου κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Οι New York Times αναφέρουν ότι η ταξιαρχία, μέρος της «Δύναμης Άμεσης Αντίδρασης», μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο εντός 18 ωρών και αργότερα θα μπορούσε να υποστηρίξει μονάδες Πεζοναυτών που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι Πεζοναύτες θα μπορούσαν να παρέμβουν πρώτα για να ασφαλίσουν και να επισκευάσουν τις υποδομές του αεροδρομίου του νησιού, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές, επιτρέποντας στα μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 να φέρουν στη συνέχεια υλικά, προμήθειες και στρατεύματα. Οι αλεξιπτωτιστές της 82ης Μεραρχίας, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν βαρύ εξοπλισμό, θα παρείχαν ταχεία υποστήριξη και θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν ή να ενισχύσουν μονάδες Πεζοναυτών μετά την αρχική επίθεση.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford επέστρεψε στην Κρήτη για επισκευές

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού στόλου, έφτασε στην Κρήτη τη Δευτέρα για επισκευές. Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Ναυτική Βάση της Σούδας, όπου σταμάτησε τελευταία φορά τον Φεβρουάριο για ανεφοδιασμό με τρόφιμα, καύσιμα και πυρομαχικά πριν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή. Το πλοίο υπέστη ζημιές σε πυρκαγιά στο πλυσταριό του στις 12 Μαρτίου, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν. Με το Ford τώρα στην Ελλάδα, ο αμερικανικός στρατός έχει πλέον μόνο ένα αεροπλανοφόρο στη σύγκρουση. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Gerald R. Ford έφτασε στον κόλπο της Σούδας για συντήρηση και επισκευές, αλλά ότι «παραμένει πλήρως λειτουργικό και ικανό για αποστολές»

Ισλαμαμπάντ: «Έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες εάν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές»

Το Ισλαμαμπάντ είναι «ήδη έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες» μεταξύ του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNN, ώρες αφότου η Τεχεράνη διέψευσε αναφορές ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη άνοιξαν διπλωματικούς διαύλους το Σαββατοκύριακο. «Εάν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, το Πακιστάν είναι πάντα έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ταχίρ Χουσεΐν Αντραμπι. Τις τελευταίες ώρες, ανώτεροι Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκδώσει αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με πιθανές άμεσες επαφές μεταξύ των δύο χωρών, ενώ διάφορα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής, οι επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω εκπροσώπων άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Αιγύπτου, σε μια προσπάθεια μείωσης των περιφερειακών εντάσεων.

CBS: «Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι υπάρχουν δώδεκα νάρκες στο Στενό του Ορμούζ»

Το Στενό του Ορμούζ είναι επί του παρόντος σκορπισμένο με περίπου δώδεκα ιρανικές νάρκες, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS, βάσει ενημερωμένων εκτιμήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών που υποδεικνύουν την παρουσία υποβρύχιων συσκευών κατά μήκος του στρατηγικού περάσματος, ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι νάρκες που χρησιμοποιεί το Ιράν πιστεύεται ότι κατασκευάζονται εγχώρια, όπως οι νάρκες πεταλίδας Maham 3 και Maham 7. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να είναι ελαφρώς χαμηλότερος από την εκτιμώμενη δώδεκα.

Ynet: «Η Ουάσινγκτον στοχεύει στην 9η Απριλίου για να τερματίσει τον πόλεμο»

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει ορίσει την 9η Απριλίου ως την ημερομηνία-στόχο για το τέλος του πολέμου, αφήνοντας περίπου 21 ημέρες για να συνεχιστούν οι μάχες και οι διαπραγματεύσεις.

Η ισραηλινή εφημερίδα Ynet ανέφερε αυτό, προσθέτοντας ότι ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας στο Πακιστάν και ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ενημερώσει το Ισραήλ για τις επαφές της με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Ο τερματισμός του πολέμου μέχρι την ημερομηνία αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας (η οποία φέτος είναι στις 22 Απριλίου) για να παραλάβει το Βραβείο του Ισραήλ, κατέληξε ο αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώνει την άφιξη του αντιτορπιλικού στην Κύπρο

Το Dragon, ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων του Βασιλικού Ναυτικού που η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε να στείλει πριν από δύο εβδομάδες για να ενισχύσει την άμυνα της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, έφτασε επιτέλους στα κυπριακά ύδατα. Μια επιδρομή με drone στόχευσε τη βάση στις 2 Μαρτίου εν μέσω αντιποίνων του Ιράν για επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας John Healey ανακοίνωσε την είδηση ​​σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η καθυστέρηση στην αναχώρηση του σκάφους από την Αγγλία είχε προκαλέσει πολιτική διαμάχη στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της κυβέρνησης των Εργατικών, ιδίως από τα δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Healey δήλωσε ότι το Dragon είναι πλέον «επιχειρησιακό στην Ανατολική Μεσόγειο», σε «αμυντικές» επιχειρήσεις σε συντονισμό με τις δυνάμεις της RAF και του Βασιλικού Ναυτικού, οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ήδη ολοκληρώσει συνολικά «900 ώρες πτήσης» προστατεύοντας συμμάχους όπως η Κύπρος, η Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η παρουσία βρετανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην περιοχή είναι πλέον η υψηλότερη «σε 15 χρόνια» και ότι «500 επιπλέον στρατιώτες» από τις τάξεις της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν σταλεί στην περιοχή μέχρι στιγμής.

Η προστασία της Κύπρου, πρόσθεσε, πραγματοποιείται σε συνεργασία με χώρες του ΝΑΤΟ «όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Ελλάδα».

