Οι ΗΠΑ εντείνουν τα πλήγματα ακριβείας κατά στρατιωτικών στόχων του Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας που αποσκοπεί στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ και συμμάχων τους κατά ιρανικών στόχων, με χιλιάδες πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές, πυραυλικές εγκαταστάσεις και ναυτικά μέσα.

PRECISION STRIKES: U.S. forces continue targeted operations against Iranian military sites, using precision munitions as part of an ongoing campaign to degrade Tehran’s capabilities. pic.twitter.com/VYuMjb9hek — Fox News (@FoxNews) March 23, 2026

Η αυξανόμενη έμφαση του Ιράν στην τεχνολογία πυραύλων καθοδηγούμενων ακριβείας και υπερηχητικών πυραύλων δημιουργεί σοβαρή πρόκληση για τις δυνατότητες αεράμυνας των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ, με πιθανότητα σημαντικής διατάραξης κρίσιμων στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών στην περιοχή.

Τα τρέχοντα πλήγματα κατά του διυλιστηρίου πετρελαίου στη Χάιφα και το κλείσιμο θαλάσσιων οδών λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ προκαλούν έντονη οικονομική αστάθεια και διαταράσσουν τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.

Παράλληλα, η εξάντληση των αποθεμάτων προηγμένων αναχαιτιστικών πυραύλων δημιουργεί έναν άμεσο κίνδυνο για τη στρατιωτική σταθερότητα στην περιοχή.