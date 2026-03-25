Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, δηλώνει ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν επανέλαβε ότι η χώρα του «δεν διαπραγματεύεται ούτε άμεσα ούτε έμμεσα με τις ΗΠΑ», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «φιλικές χώρες επιδιώκουν να προετοιμάσουν το έδαφος για διάλογο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ο οποίος ελπίζουμε ότι θα αποδειχθεί καρποφόρος για τον τερματισμό αυτού του επιβεβλημένου πολέμου».

Νωρίτερα, Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Associated Press ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Το Πακιστάν θεωρείται βασικός μεσολαβητής στις πρόσφατες προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τη σύγκρουση με ευνοϊκούς όρους

Οι αξιωματούχοι περιέγραψαν την πρόταση σε γενικές γραμμές ως «μια που αφορά την άρση των κυρώσεων, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, την υποχώρηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την επιτήρηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τους περιορισμούς στους πυραύλους και την πρόσβαση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Οι αξιωματούχοι μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να δημοσιοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν επιμένει ότι δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος της χώρας χλεύασε τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, λέγοντας πώς «διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους».

Ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ χαρακτήρισε τα 15 σημεία που πρότειναν οι Αμερικανοί ως «κάτι που μοιάζει με μια συνολική συμφωνία» για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ωστόσο, η πρόταση «αντιμετωπίζεται» ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της πρότασης που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Όπως είπε, οι Ιρανοί αξιωματούχοι παραμένουν «πολύ επιφυλακτικοί» απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο αξιωματούχος παρομοίασε το σχέδιο των 15 σημείων με το σχέδιο των 20 σημείων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, υπονοώντας ότι απαιτεί «τεράστιες προσπάθειες για να επιλυθούν οι λεπτομέρειες, εφόσον υπάρξει συμφωνία και από τις δύο πλευρές».