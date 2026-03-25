Tο Ιράν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός - Έθεσε 5 όρους

Το Ιράν έχει εξετάσει την πρόταση των 15 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και θεωρεί ότι οι όροι της είναι υπερβολικοί, μετέδωσε την Τετάρτη το ιρανικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο αξιωματούχο.

Το Πακιστάν παρέδωσε το σχέδιο στο Ιράν. Δύο κρατικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσαν ότι αφορούσε την άρση των κυρώσεων, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, την ανατροπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την παρακολούθηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τα όρια των πυραύλων και την πρόσβαση της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ .

Συγκεκριμένα, το Ιράν δήλωσε ότι θεωρεί την πρόταση των 15 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ «υπερβολική» και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη χώρα του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα τερματίσει τον πόλεμο μόνο όταν το επιλέξει η ίδια και εφόσον ικανοποιηθούν οι δικές της προϋποθέσεις.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρώτη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η «παύση των επιθέσεων και των δολοφονιών».

Μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Fars, η Τεχεράνη δήλωσε ότι «οι απαιτήσεις των ΗΠΑ είναι υπερβολικές» και ότι «ο Τραμπ δεν θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου».

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί την αμερικανική διπλωματία μετά την επιθετικότητα κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων», τόνισε αργότερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ.

Ως εκ τούτου, το Ιράν «θα συνεχίσει να αμύνεται», προειδοποίησε.

Οι πέντε όροι του Ιράν για εκεχειρία

Το Ιράν έθεσε τους πέντε όρους του για μια εκεχειρία. Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε την είδηση, επικαλούμενη έναν ανώτερο αξιωματούχο του καθεστώτος.

Πρώτον, «πλήρης παύση της επιθετικότητας και των δολοφονιών» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εξήγησε η πηγή.

Δεύτερον, «η δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών για να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα επιβληθεί ξανά στην Ισλαμική Δημοκρατία».

Τρίτον, «η εγγυημένη και σαφώς καθορισμένη καταβολή πολεμικών ζημιών και αποζημιώσεων».

Τέταρτον, «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες αντίστασης σε όλη την περιοχή».

Πέμπτο και τελευταίο: «διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί εξουσία στο Στενό του Ορμούζ».

«Καμία διαπραγμάτευση αν δεν πληρούνται οι όροι»

Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν ήταν δυνατές διαπραγματεύσεις.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης: «Δεν θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις πριν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι».

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν, λέγοντας: «Οι αμυντικές μας επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι μας». Η προσφορά που έκαναν οι ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε «υπερβολική» από τον αξιωματούχο.

Προς τη Μέση Ανατολή η 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία των ΗΠΑ, με 5.000 πεζοναύτες

Την ίδια ώρα, οι ΉΠΑ στένουν τουλάχιστον 1.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν στο Associated Press τρία άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Το Πεντάγωνο βρίσκεται επίσης στη διαδικασία ανάπτυξης δύο μονάδων Πεζοναυτών που θα προσθέσουν περίπου 5.000 πεζοναύτες και χιλιάδες ναύτες στην περιοχή.

Ο αριθμός των νεκρών από τον πόλεμο έχει αυξηθεί σε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους στο Ιράν, πάνω από 1.000 ανθρώπους στον Λίβανο, 16 στο Ισραήλ και 13 μέλη του Αμερικανικού στρατού, καθώς και σε έναν αριθμό αμάχων σε ξηρά και θάλασσα στην περιοχή του Κόλπου. Εκατομμύρια άνθρωποι στον Λίβανο και το Ιράν έχουν εκτοπιστεί.

