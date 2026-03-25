Γαλλία: Η Μαρίν Λεπέν εκτιμά ότι οι ΗΠΑ «έκαναν λάθος» στο Ιράν, καθώς το καθεστώς «δεν κατέρρευσε»

Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, δεν εξετάζεται αντικαταστασή της Μαρίν Λεπέν από άλλο υποψήφιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «έκαναν προφανώς λάθος» επιτιθέμενες στο Ιράν, καθώς το «εξαιρετικά ισχυρό» καθεστώς των μουλάδων «δεν κατέρρευσε», εκτίμησε την Τετάρτη η Μαρίν Λεπέν ασκώντας κριτική στους «ασταθείς πολεμικούς στόχους» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό που βλέπω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν προφανώς λάθος, καθώς πίστευαν ότι μέσα σε λίγες ημέρες το ιρανικό καθεστώς θα κατέρρεε. Όμως δεν κατέρρευσε. Το ιρανικό καθεστώς είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό καθεστώς», δήλωσε η επικεφαλής του κόμματος Rassemblement National στο γαλλικό ραδιόφωνο France Inter.

Ερωτηθείσα για τη στρατηγική του Αμερικανού προέδρου, η Λεπέν εξέφρασε την αμηχανία της: «Οι πολεμικοί του στόχοι είναι ασταθείς. Άλλωστε, καταλαβαίνει κανείς ποιος είναι ο τελικός στόχος αυτού του πολέμου; Τι προσπαθεί να πετύχει ο Ντόναλντ Τραμπ; Νομίζω ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν το γνωρίζει».

Σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης, που πυροδοτήθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, «ο πόλεμος αυτός έχει λάβει διαστάσεις που προφανώς δεν είχαν προβλεφθεί, επηρεάζοντας πολλές χώρες του Κόλπου και προκαλώντας παγκοσμίως μια πολύ σοβαρή ανισορροπία στις ενεργειακές προμήθειες», υποστήριξε η Λεπέν.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε εκ νέου τον σύμμαχό της, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, παρά τις σχέσεις του με τη Ρωσία και το βέτο που άσκησε σε ευρωπαϊκό δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

«Η Ρωσία είναι ο ενεργειακός προμηθευτής της Ουγγαρίας» και «η Ουκρανία εμποδίζει την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία», εξήγησε, εκτιμώντας ότι μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου «η εχθρότητα είναι αμοιβαία και ίσως η ευθύνη μοιράζεται».

Εξυμνώντας τον Όρμπαν ως «σύμβολο αντίστασης» απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτρπή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Λεπέν δικαιολόγησε επίσης την παρουσία της τη Δευτέρα στη Βουδαπέστη για να στηρίξει τον σύμμαχό της ενόψει των αμφίρροπων βουλευτικών εκλογών.

«Είναι απολύτως φυσικό να πηγαίνω να στηρίζω τους συμμάχους μας όταν βρίσκονται σε εκλογική περίοδο», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι «δεν παρεμβαίνω στις εσωτερικές υποθέσεις της Ουγγαρίας».

