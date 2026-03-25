Το Ιράν δημοσιοποιεί «βίντεο επίθεσης σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο», ενώ απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ

Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα δραματικά πλάνα, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, δείχνουν επίθεση πυραύλου cruise εναντίον αμερικανικού αεροπλανοφόρου, την ώρα που το καθεστώς απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ και κατέθεσε τη δική του πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται ένας μεγάλος πύραυλος να διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα τον νυχτερινό ουρανό.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι εκτόξευσε πυραύλους μεγάλης εμβέλειας εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, ισχυριζόμενη ότι η επίθεση «ανάγκασε τον αμερικανικό στόλο να αλλάξει θέση» και προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα «ισχυρά πλήγματα».

Παράλληλα, το Ιράν απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ και κατέθεσε τη δική του πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας μεταξύ άλλων την καταβολή αποζημιώσεων και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Ανώτερος πολιτικο-στρατιωτικός αξιωματούχος» δήλωσε ότι «το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο όταν το αποφασίσει το ίδιο και όταν ικανοποιηθούν οι δικές του προϋποθέσεις», σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV.

Ωστόσο, η United States Central Command (CENTCOM) απέρριψε τους ιρανικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «καθαρή φαντασία» και «ψευδείς πληροφορίες».

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αεροπλανοφόρο δεν υπέστη ζημιές, παραμένει πλήρως επιχειρησιακό και συνεχίζει την αποστολή του στη Θάλασσα του Ομάν στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη «κερδηθεί», μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου 15 σημείων σε Ιρανό αξιωματούχο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι συνομιλεί με «τους κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν και ότι «θέλουν απεγνωσμένα να επιτευχθεί συμφωνία».

Ωστόσο, Ιρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αντέτειναν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους», αρνούμενοι ότι η χώρα τους συμμετείχε σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με ανώνυμο αξιωματούχο που μίλησε στην ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απέρριψε πλήρως το αμερικανικό σχέδιο, παρουσιάζοντας πέντε βασικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου:

Οι ιρανικές αρχές χαρακτήρισαν το σχέδιο των ΗΠΑ «υπερβολικό».

Το Πακιστάν παρέδωσε το σχέδιο στο Ιράν. Δύο κρατικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσαν ότι αφορούσε την άρση των κυρώσεων, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, την ανατροπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την παρακολούθηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τα όρια των πυραύλων και την πρόσβαση της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ .

Συγκεκριμένα, το Ιράν δήλωσε ότι θεωρεί την πρόταση των 15 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ «υπερβολική» και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη χώρα του.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρώτη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η «παύση των επιθέσεων και των δολοφονιών».

Μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Fars, η Τεχεράνη δήλωσε ότι «οι απαιτήσεις των ΗΠΑ είναι υπερβολικές» και ότι «ο Τραμπ δεν θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου».

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί την αμερικανική διπλωματία μετά την επιθετικότητα κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων», τόνισε αργότερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ.

Ως εκ τούτου, το Ιράν «θα συνεχίσει να αμύνεται», προειδοποίησε.

Οι πέντε όροι του Ιράν για εκεχειρία

Το Ιράν έθεσε τους πέντε όρους του για μια εκεχειρία. Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε την είδηση, επικαλούμενη έναν ανώτερο αξιωματούχο του καθεστώτος.

Πρώτον, «πλήρης παύση της επιθετικότητας και των δολοφονιών» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εξήγησε η πηγή.

Δεύτερον, «η δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών για να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα επιβληθεί ξανά στην Ισλαμική Δημοκρατία».

Τρίτον, «η εγγυημένη και σαφώς καθορισμένη καταβολή πολεμικών ζημιών και αποζημιώσεων».

Τέταρτον, «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες αντίστασης σε όλη την περιοχή».

Πέμπτο και τελευταίο: «διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί εξουσία στο Στενό του Ορμούζ».

«Καμία διαπραγμάτευση αν δεν πληρούνται οι όροι»

Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν ήταν δυνατές διαπραγματεύσεις.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης: «Δεν θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις πριν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι».

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν, λέγοντας: «Οι αμυντικές μας επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι μας». Η προσφορά που έκαναν οι ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε «υπερβολική» από τον αξιωματούχο.

Προς τη Μέση Ανατολή η 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία των ΗΠΑ, με 5.000 πεζοναύτες

Την ίδια ώρα, οι ΉΠΑ στένουν τουλάχιστον 1.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν στο Associated Press τρία άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Το Πεντάγωνο βρίσκεται επίσης στη διαδικασία ανάπτυξης δύο μονάδων Πεζοναυτών που θα προσθέσουν περίπου 5.000 πεζοναύτες και χιλιάδες ναύτες στην περιοχή.

Ο αριθμός των νεκρών από τον πόλεμο έχει αυξηθεί σε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους στο Ιράν, πάνω από 1.000 ανθρώπους στον Λίβανο, 16 στο Ισραήλ και 13 μέλη του Αμερικανικού στρατού, καθώς και σε έναν αριθμό αμάχων σε ξηρά και θάλασσα στην περιοχή του Κόλπου. Εκατομμύρια άνθρωποι στον Λίβανο και το Ιράν έχουν εκτοπιστεί.

Νέο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε την Τετάρτη νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να στηρίζει την πρόταση του Πακιστάν να μεσολαβήσει για συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, όπως αναφέρουν οι New York Times, το Πακιστάν φέρεται να παρέδωσε στο Ιράν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν το Ιράν θα αποδεχθεί το σχέδιο ή αν το υποστηρίζει το Ισραήλ. Η Τεχεράνη έχει διαψεύσει δημοσίως τους ισχυρισμούς του προέδρου Τραμπ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, ενώ προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα πλήγματα, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Press TV.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πύραυλοι ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

Βίντεο που δημοσίευσε το Press TV, φαίνεται να δείχνει πυραύλους που εκτοξεύτηκαν κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

«Παρακολουθούμε συνεχώς» τις κινήσεις του Abraham Lincoln, προειδοποίησε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, σημειώνοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην «δοκιμάζουν» την αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν τη χώρα τους, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή, κυρίως την ανάπτυξη στρατευμάτων», ανέφερε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο «Χ». «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Associated Press: Το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Νωρίτερα, το Associated Press, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους του Πακιστάν, μετέδωσε ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι αξιωματούχοι περιέγραψαν την πρόταση σε γενικές γραμμές ως «μια που αφορά την άρση των κυρώσεων, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, την υποχώρηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την επιτήρηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τους περιορισμούς στους πυραύλους και την πρόσβαση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Οι αξιωματούχοι μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να δημοσιοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν επιμένει ότι δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος της χώρας χλεύασε τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, λέγοντας πώς «διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους».

Ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ χαρακτήρισε τα 15 σημεία που πρότειναν οι Αμερικανοί ως «κάτι που μοιάζει με μια συνολική συμφωνία» για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ωστόσο, η πρόταση «αντιμετωπίζεται» ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της πρότασης που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.Όπως είπε, οι Ιρανοί αξιωματούχοι παραμένουν «πολύ επιφυλακτικοί» απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο αξιωματούχος παρομοίασε το σχέδιο των 15 σημείων με το σχέδιο των 20 σημείων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, υπονοώντας ότι απαιτεί «τεράστιες προσπάθειες για να επιλυθούν οι λεπτομέρειες, εφόσον υπάρξει συμφωνία και από τις δύο πλευρές».

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, δηλώνει ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν επανέλαβε ότι η χώρα του «δεν διαπραγματεύεται ούτε άμεσα ούτε έμμεσα με τις ΗΠΑ», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «φιλικές χώρες επιδιώκουν να προετοιμάσουν το έδαφος για διάλογο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ο οποίος ελπίζουμε ότι θα αποδειχθεί καρποφόρος για τον τερματισμό αυτού του επιβεβλημένου πολέμου».

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν χερσαίες δυνάμεις μετά την απόρριψη του σχεδίου Τραμπ από το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή αφού το Ιράν επέστρεψε ως «υπερβολικές» τις απαιτήσεις του ειρηνευτικού σχεδίου των 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.