Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα

Στο ισχυρό και σκληρό μπλόκο της Νίκαιας, εκεί όπου η αγωνία της ελληνικής υπαίθρου συναντά την αποφασιστικότητα των αγροτών, ξεχωρίζει μια μορφή που δεν κρατά πανό ούτε μικρόφωνο, αλλά σταυρό.

Ο παπα-Νικόλας, ο άνθρωπος που οι αγρότες αποκαλούν πλέον «Παπά των Μπλόκων», βρίσκεται εκεί μέρα και νύχτα. Πηγαίνει, λειτουργεί, επιστρέφει και στέκεται ξανά δίπλα στους ανθρώπους της γης, χωρίς κάμερες και χωρίς πολιτικά ανταλλάγματα.

Η παρουσία του στο μπλόκο της Νίκαιας έχει αποκτήσει ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν είναι απλώς μια πράξη συμπαράστασης, αλλά ένα μήνυμα ενότητας και αντοχής, σε μια στιγμή που ο αγροτικός κόσμος δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο.

«Αν δεν δικαιωθούν, δεν φεύγουμε»

Μιλώντας στο tilegrafimanews.gr, ο παπα-Νικόλας στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση: «Αν δεν δικαιωθούν πραγματικά οι αγρότες, δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ». Όπως τονίζει, ο αγώνας δεν είναι κομματικός, αλλά βαθιά κοινωνικός και ηθικός.

«Το άδικο δεν ευλογείται», επαναλαμβάνει συχνά στους συγκεντρωμένους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Όπως λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται αδικημένοι από την ελληνική πολιτεία, τόσο από τη μείωση των επιδοτήσεων όσο και από τις καθυστερήσεις και τις περικοπές στις πληρωμές.

Ο παπα-Νικόλας στέκεται ιδιαίτερα στο ζήτημα των επιδοτήσεων και των πολιτικών επιλογών που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή. Όπως σημειώνει, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν καθοριστικό ρόλο στο αν θα μπορέσει ο Έλληνας αγρότης να παραμείνει στη γη του.

«Την ώρα που εμείς παράγουμε σιτηρά, βαμβάκι, καλαμπόκι, γάλα και φέτα, γιατί να τα εισάγουμε από άλλες χώρες;» αναρωτιέται. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμφωνίες για εισαγωγές πλήττουν άμεσα την εγχώρια παραγωγή και οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο κόστος παραγωγής, που, όπως λέει, έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Ρεύμα, καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές έχουν αυξήσει δραματικά τα έξοδα, την ώρα που οι πληρωμές μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επαρκούν ή καθυστερούν, αφήνοντας τους παραγωγούς χωρίς ρευστότητα.

«Δεν μπορείς να ζητάς από τον αγρότη να αντέξει, όταν δεν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του», λέει χαρακτηριστικά ο παπα-Νικόλας, μεταφέροντας την καθημερινή αγωνία που ακούει στα μπλόκα.

Τα χωριά αδειάζουν – η ύπαιθρος σβήνει

Ο παπα-Νικόλας απευθύνει έκκληση στην ελληνική πολιτεία να δώσει πραγματικά κίνητρα για να επιστρέψει ο κόσμος στα χωριά. Όπως τονίζει, αντί γι’ αυτό, η πολιτική που ασκείται λειτουργεί ως ταφόπλακα για περιοχές που κάποτε έσφυζαν από ζωή και αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Η φορολογική και οικονομική πίεση, που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο Οικονομικών, επιταχύνει την εγκατάλειψη της υπαίθρου και οδηγεί στη διάλυση των τοπικών κοινωνιών.

«Κινδυνεύει το ελληνικό γάλα και η φέτα»

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει για την κτηνοτροφία. Όπως λέει, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, κινδυνεύουμε να μην έχουμε ούτε ελληνικό γάλα ούτε φέτα. «Αν φύγουν και οι τελευταίοι κτηνοτρόφοι, τα χωριά τελειώνουν οριστικά», προειδοποιεί.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, ο παπα-Νικόλας δεν κάνει μόνο προσευχή. Στέκεται ως φωνή συνείδησης δίπλα στους ανθρώπους που κρατούν ακόμη ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο και υπενθυμίζει ότι χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ούτε παραγωγή ούτε μέλλον.

Πηγή: tilegrafimanews.gr