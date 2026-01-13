Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα

Η παρουσία του στο μπλόκο της Νίκαιας έχει αποκτήσει ιδιαίτερο συμβολισμό

Newsbomb

Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο ισχυρό και σκληρό μπλόκο της Νίκαιας, εκεί όπου η αγωνία της ελληνικής υπαίθρου συναντά την αποφασιστικότητα των αγροτών, ξεχωρίζει μια μορφή που δεν κρατά πανό ούτε μικρόφωνο, αλλά σταυρό.

Ο παπα-Νικόλας, ο άνθρωπος που οι αγρότες αποκαλούν πλέον «Παπά των Μπλόκων», βρίσκεται εκεί μέρα και νύχτα. Πηγαίνει, λειτουργεί, επιστρέφει και στέκεται ξανά δίπλα στους ανθρώπους της γης, χωρίς κάμερες και χωρίς πολιτικά ανταλλάγματα.

Η παρουσία του στο μπλόκο της Νίκαιας έχει αποκτήσει ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν είναι απλώς μια πράξη συμπαράστασης, αλλά ένα μήνυμα ενότητας και αντοχής, σε μια στιγμή που ο αγροτικός κόσμος δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο.

«Αν δεν δικαιωθούν, δεν φεύγουμε»

Μιλώντας στο tilegrafimanews.gr, ο παπα-Νικόλας στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση: «Αν δεν δικαιωθούν πραγματικά οι αγρότες, δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ». Όπως τονίζει, ο αγώνας δεν είναι κομματικός, αλλά βαθιά κοινωνικός και ηθικός.

«Το άδικο δεν ευλογείται», επαναλαμβάνει συχνά στους συγκεντρωμένους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Όπως λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται αδικημένοι από την ελληνική πολιτεία, τόσο από τη μείωση των επιδοτήσεων όσο και από τις καθυστερήσεις και τις περικοπές στις πληρωμές.

Ο παπα-Νικόλας στέκεται ιδιαίτερα στο ζήτημα των επιδοτήσεων και των πολιτικών επιλογών που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή. Όπως σημειώνει, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν καθοριστικό ρόλο στο αν θα μπορέσει ο Έλληνας αγρότης να παραμείνει στη γη του.

«Την ώρα που εμείς παράγουμε σιτηρά, βαμβάκι, καλαμπόκι, γάλα και φέτα, γιατί να τα εισάγουμε από άλλες χώρες;» αναρωτιέται. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμφωνίες για εισαγωγές πλήττουν άμεσα την εγχώρια παραγωγή και οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο κόστος παραγωγής, που, όπως λέει, έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Ρεύμα, καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές έχουν αυξήσει δραματικά τα έξοδα, την ώρα που οι πληρωμές μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επαρκούν ή καθυστερούν, αφήνοντας τους παραγωγούς χωρίς ρευστότητα.

«Δεν μπορείς να ζητάς από τον αγρότη να αντέξει, όταν δεν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του», λέει χαρακτηριστικά ο παπα-Νικόλας, μεταφέροντας την καθημερινή αγωνία που ακούει στα μπλόκα.

Τα χωριά αδειάζουν – η ύπαιθρος σβήνει

Ο παπα-Νικόλας απευθύνει έκκληση στην ελληνική πολιτεία να δώσει πραγματικά κίνητρα για να επιστρέψει ο κόσμος στα χωριά. Όπως τονίζει, αντί γι’ αυτό, η πολιτική που ασκείται λειτουργεί ως ταφόπλακα για περιοχές που κάποτε έσφυζαν από ζωή και αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Η φορολογική και οικονομική πίεση, που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο Οικονομικών, επιταχύνει την εγκατάλειψη της υπαίθρου και οδηγεί στη διάλυση των τοπικών κοινωνιών.

«Κινδυνεύει το ελληνικό γάλα και η φέτα»

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει για την κτηνοτροφία. Όπως λέει, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, κινδυνεύουμε να μην έχουμε ούτε ελληνικό γάλα ούτε φέτα. «Αν φύγουν και οι τελευταίοι κτηνοτρόφοι, τα χωριά τελειώνουν οριστικά», προειδοποιεί.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, ο παπα-Νικόλας δεν κάνει μόνο προσευχή. Στέκεται ως φωνή συνείδησης δίπλα στους ανθρώπους που κρατούν ακόμη ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο και υπενθυμίζει ότι χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ούτε παραγωγή ούτε μέλλον.

Πηγή: tilegrafimanews.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεφροπαθής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαίος επίτροπος: Η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ

08:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κραλ και Αντίνο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Σταματήστε τις επιθέσεις στα νοσοκομεία της Γάζας»: Επιστολή διαμαρτυρίας από ηθοποιούς, γιατρούς και ακτιβιστές - Από τη Σίνθια Νίξον στον Μαρκ Ράφαλο

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις για να υποβάλλουν ξεχωριστά Ε1 οι σύζυγοι - Οι παγίδες

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων στον Στρατό Ξηράς - Τα ονόματα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων στον Στρατό Ξηράς - Όλα τα ονόματα

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός σε ΑΤΜ τράπεζας στο κέντρο της πόλης

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χρυσοστόμου Σμύρνης

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα σήμερα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεγάλος Κομήτης του 2026» πλησιάζει τη Γη και τραβά το βλέμμα των αστρονόμων

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η λαθραία τεχνολογία που αποτελεί τον τελευταίο σύνδεσμο με τον έξω κόσμο - Οι νέοι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να ανταλλάξουν μηνύματα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Σηκώνουν χειρόφρενο από σήμερα και 48 ώρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς η άρνηση της Toyota γέννησε την Gazoo Racing

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο - Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους - Βίντεο

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου - Η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, τα κοσμήματα και το δεύτερο κινητό

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

07:44WHAT THE FACT

Body brokering: Ο τιμοκατάλογος της σκοτεινής βιομηχανίας των ΗΠΑ - Πώς πλουτίζουν από πτώματα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από το ατύχημα που θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης Αγγλίας

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς συνέχιζαν να σκοτώνουν»: Μαρτυρίες από τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων από τους μουλάδες του Ιράν

06:28WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

06:32LIFESTYLE

Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ