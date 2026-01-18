Τη Δευτέρα το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες: Οι «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης

Σε τροχιά κορύφωσης εισέρχεται ο αγροτικός αγώνας, καθώς οι αγρότες της χώρας αναμένουν με αγωνία τη επερχόμενη συνάντηση της Δευτέρας (19/1) με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έπειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων.

Σημειώνεται ότι η μορφή αλλά και η συνέχεια των αγροτικών δράσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την έκβαση της κρίσιμης συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αντιπροσωπείες των μπλόκων θα προσέλθουν στη συνάντηση με συγκεκριμένες ατζέντες, που αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Στα Μάλγαρα, στον μεγαλύτερο ορυζώνα της χώρας, το βάρος πέφτει στην κατάρρευση των τιμών του ρυζιού, έπειτα από εισαγωγές χαμηλού κόστους που οδήγησαν πολλούς παραγωγούς σε πωλήσεις κάτω από το κόστος. Στο προσκήνιο επανέρχεται και η ανησυχία για την συμφωνία Mercosur, με τους αγρότες να ζητούν σαφείς εγγυήσεις προστασίας της εγχώριας παραγωγής.

Ανοιχτοί δρόμοι, αλλά σκληρά μηνύματα

Από την στιγμή που καθορίστηκε το ραντεβού οι αγρότες διατηρούν ανοικτό το δίκτυο, θέτοντας παράλληλα τη μη όξυνση της έντασης ως βασική προϋπόθεση για τον διάλογο. Από πλευρά της η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι κινείται εντός αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου.

«Θα γίνει μια χρήσιμη συζήτηση, όμως ό,τι έχει άμεσο δημοσιονομικό κόστος δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή τη στιγμή, όπως και όσα εκφεύγουν του ευρωπαϊκού πλαισίου», δήλωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ ρο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού ο οοποίςο ωστόσο ξεκαθάρισε: «Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και επιτρέπει η Ευρώπη».

Mercosur, ΟΠΕΚΕΠΕ και «κόκκινες γραμμές»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την κυβέρνηση στη συμφωνία Mercosur, με τον πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι προβλέπει μηχανισμούς ελέγχου και προστασία ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ, όπως η φέτα. «Είναι μια συμφωνία στο τραπέζι από το 2019 και μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη», σημείωσε.

Όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μητσοτάκης, αναγνώρισε καθυστερήσεις στη διαχείριση του προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «το αντιμετωπίζουμε», παρά τη «θλιβερή εικόνα» που, όπως είπε, συχνά συνοδεύει τις εξεταστικές επιτροπές.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας ξεκαθάρισε ότι αιτήματα όπως οι κατώτερες εγγυημένες τιμές δεν μπορούν να συζητηθούν, καθώς αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση και οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι, αλλά σύμμαχοι», επισημαίνοντας όμως ότι δεν μπορεί «μία επαγγελματική ομάδα να δημιουργεί προβλήματα σε ολόκληρη την κοινωνία», προειδοποιώντας πως ο νόμος θα εφαρμοστεί εφόσον υπάρξει κλιμάκωση.

Οι φωνές από τα μπλόκα

Οι αγρότες πάντως εμφανίζονται αποφασισμένοι. Ο Κώστας Ρούζιος από τα Μάλγαρα δήλωσε «Θα ξεκινήσουμε από το κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. Είμαστε απελπισμένοι», ενώ ο εκπρόσωπος του μπλόκου, Κωνσταντίνος Σέφης, προειδοποίησε ότι «αν δεν υπάρξουν απαντήσεις, τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα – το ρύζι έχει ήδη “πεθάνει”».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, Κώστας Αποστολόπουλος, προανήγγειλε ότι στη συνάντηση θα τεθούν ζητήματα ελαιοπαραγωγής, δακοκτονίας, εργατών γης, αλλά και καλλιεργειών όπως η σταφίδα και η πατάτα.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων της Νίκαιας, της Καρδίτσας, της Μαγνησίας και των Τρικάλων αναμένεται μεταξύ άλλων να θέσουν το θέμα του αυξημένου κόστους παραγωγής στο βαμβάκι, τις μεγάλες διαφορές τιμών στα εφόδια σε σχέση με γειτονικές χώρες, αλλά και την ανάγκη για έργα υποδομής σε μια περιοχή που έχει πληγεί επανειλημμένα από πλημμύρες.

Η επόμενη μέρα

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η επόμενη ημέρα της συνάντησης καθώς οι εκπρόσωποι θα επιστρέψουν τα μπλόκα για συνελεύσεις και συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Σημειώνεται ότι σε ορισμένα σημεία -όπως στα Πράσινα Φανάρια- έχει ήδη αποφασιστεί η σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ τη Δευτέρας ως ένδειξη σεβασμού προς τους εκπροσώπους που θα συμμετάσχουν στον διάλογο. Ωστόσο δεν αποκλείεται να συνεχίσουν τον αγώνα τους με άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Η αντιπροσωπεία που συναντηθεί με τον πρωθυπουργό θα αποτελείται συνολικά από 31 άτομα (25 εκπροσώπους και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα). Η συνάντηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι αγρότες θεωρούν καθοριστική για το αν ο διάλογος θα οδηγήσει σε λύσεις ή σε νέο κύκλο έντασης.

Η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Άρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτροφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ /ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ /ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (κλάδος αλιείας)/ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος)