Μητσοτάκης σε Τασούλα για Γροιλανδία: Φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών, αμφισβητούνται βασικές σταθερές

Τα μηνύματα του πρωθυπουργού κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Την ταραγμένη περίοδο που διανύουμε σε διεθνές και γεωπολιτικό επίπεδο έθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή συνάντησή τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κ. Τασούλα ανέφερε:

Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών

Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις Αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία

Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ

Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ – έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση πολυμέρειας και Διεθνούς Δικαίου

Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο το συμφέρον της Πατρίδας – Εθνική προτεραιότητα η ενίσχυση των ΕΔ και η αποτρεπτική μας ικανότητα

Ακολουθούν αναλυτικά οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όπως ξέρετε, κ. Πρόεδρε, αύριο αναχωρώ για έναν κύκλο διεθνών επαφών. Θα βρεθώ πρώτα στο Νταβός και μετά στις Βρυξέλλες για ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ξέρετε, μερικές φορές την ιστορικότητα των στιγμών δεν την αντιλαμβανόμαστε τη στιγμή που εξελίσσονται τα γεγονότα, αλλά με κάποια χρονική απόσταση. Πιστεύω, όμως, ότι πράγματι το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς προκλήσεις για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, όπως αυτό οικοδομήθηκε ουσιαστικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία. Και πιστεύω ότι σε αυτές τις στιγμές πρόκλησης, πρώτα και πάνω απ΄ όλα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική, ο διάλογος, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, είναι μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία χώρα η οποία συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και μία χώρα η οποία έχει αγωνιστεί να υπερασπιστεί την πολυμέρεια, το Διεθνές Δίκαιο ως το μόνο σημείο αναφοράς για την επίλυση των διεθνών διαφορών, και δεν πρόκειται να αποστούμε από αυτή τη θέση. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε, κ. Πρόεδρε, απόλυτα, ότι σε αυτό το περίπλοκο διεθνές περιβάλλον, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, πρέπει να τοποθετούμε το συμφέρον της πατρίδας μας. Και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της πατρίδας μας ανάγεται πια σε μια πρώτη πολιτική, αλλά τολμώ να πω και εθνική, προτεραιότητα. Και το λέω αυτό με αφορμή την έλευση του «Κίμωνα» -βρεθήκαμε μαζί στη γέφυρα αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου πριν από λίγες μέρες-, ένα πλοίο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Ακολουθούν άλλα τρία και φυσικά πολλές άλλες επενδύσεις, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορεί να προβάλλει ως ένας πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας, αλλά και περιφερειακής ισχύος σε μια ταραγμένη γειτονιά.

Από εκεί και πέρα, θέλω να ελπίζω, όπως είπα και πριν, ότι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρυτανεύσει τελικά η λογική, ότι δεν θα διαβούμε τον Ρουβίκωνα ως προς κινήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν, από τις οποίες δεν θα υπάρχει εύκολα επιστροφή. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στο Νταβός και στις Βρυξέλλες. Και βέβαια, πάντα στο Νταβός είναι μια ευκαιρία να προβάλουμε και τις επιτυχίες της χώρας στον τομέα της οικονομίας. Χθες, Έλληνας Υπουργός Οικονομικών χτύπησε το καμπανάκι του Eurogroup ως προεδρεύων. Υπάρχει μια αναγνώριση, πιστεύω, συνολική, καθολική, της προόδου που η Ελλάδα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια. Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις.

Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου. Ενδεικτικά αναφέρω, το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά. Οπότε, σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών και ωκεανών και θα έλεγα ότι στις ταραγμένες θάλασσες, πρώτα και πάνω απ’ όλα, πρέπει το σκαρί της πατρίδας να είναι ασφαλές αλλά να έχει και σταθερή πορεία προς την πρόοδο και προς τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Κύριε Πρόεδρε μου δώσατε, σε πρόλογο, αυτά τα οποία θα σας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες στο εξωτερικό σε σημαντικές συναντήσεις και στο Συμβούλιο Κορυφής και στην Ελβετία. Είναι πράγματι ταραγμένες οι θάλασσες και αν μπορέσουμε λίγο να δραπετεύσουμε από την καθημερινότητα, η οποία μας προκαλεί και μας απορροφά την προσοχή, θα καταλάβουμε ότι ζούμε πράγματι στιγμές, οι οποίες ασχέτως περαιτέρω εξελίξεων, είναι ούτως ή άλλως ιστορικές.

Οι ταραγμένες θάλασσες αντιμετωπίζονται με την ισχύ της χώρας. Προχθές, που ήμασταν στην γέφυρα του «Κίμωνα», παρακολουθήσαμε τρεις διαφορετικές γενιές πλοίων. Τα δύο ήταν εκεί για να τον υποδεχθούν.

H τριήρης, το καταδρομικό «Αβέρωφ» και ο ίδιος ο «Κίμωνας». Και τα τρία έχουν την μέθοδο της αντεστραμμένης πλώρης, η οποία ενδείκνυται για την αντιμετώπιση θαλασσοταραχής. Συνεπώς, η χώρα μας είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση θαλασσοταραχών και έχει σημασία και ποιος κρατάει και το πηδάλιο σε αυτή τη φάση. Εσείς, είστε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, οφείλετε να πράξετε σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας μέσα σε αυτή την ταραγμένη περίοδο. Προφανώς δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με την Αμερική, αλλά και προφανώς, όπως λέει και το άρθρο 2 του Συντάγματός μας, η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών. Αυτό το συνταγματικό καθήκον το οποίο έχουμε, το έχετε τονίσει κατά επανάληψη, το αντιλαμβάνονται οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας.

Δεν είστε ακτιβιστής αυτή τη στιγμή, ούτε παραδίδετε μαθήματα πολιτειολογίας ή διεθνών σχέσεων, προασπίζεστε τα συμφέροντα της χώρας σε μία φάση μεταίχμιου. Είμαστε επί ξύρου ακμής. Ή θα μετατοπιστούν εντελώς όλες οι παραδοχές που ίσχυσαν μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, πάνω στις οποίες χτίστηκε το οικοδόμημα αυτού που λέγεται Ευρωαντλαντισμός, ή θα γίνει το άλμα προς το κενό με άγνωστες αλλά σίγουρα όχι θετικές συνέπειες. Συνεπώς, η Ευρώπη θα πρέπει να εκφράσει έναν στιβαρό λόγο υποστήριξης της συνέχειας των Ευρωατλαντικών σχέσεων, υποστήριξης δηλαδή της στενής σχέσης των ευρωατλαντικών κρατών και η Ελλάδα δεν μπορεί να απέχει από αυτό. Μέσα σε αυτή λοιπόν την τρικυμία, η οποία εισέβαλε στη ζωή μας και μετά το νέο έτος - και εδώ βλέπει κανείς πόσο σχετικές είναι οι τομές στο χρόνο, τίποτε στην ουσία δεν αλλάζει επειδή ήρθε η Πρωτοχρονιά - τα γεγονότα εξελίσσονται, τα γεγονότα επιδεινώνονται.

Έχει σημασία λοιπόν η Ελλάδα να προσέχει πολύ τη δύναμή της, την ισχύ της και όντως αυτό που υποδεχτήκαμε πριν λίγες μέρες στο Σαρωνικό τη φρεγάτα «Κίμων» ήταν κάτι το οποίο ενδυναμώνει αφάνταστα την αποτρεπτική δύναμη της χώρας και στέλνει ένα μήνυμα πως είμαστε αποφασισμένοι είτε με πολλούς είτε μόνοι μας να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να υπερασπίσουμε την κυριαρχία μας. Συνεπώς η Ελλάδα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των πονηρών καιρών, διαφυλάσσει την ισχύ της και προστατεύει τις συμμαχίες της αντιλαμβανόμενη όμως χωρίς αφέλειες και ρομαντισμούς περιττούς την κρισιμότητα των καιρών.

Είμαι βέβαιος ότι και στο Νταβός, στο οικονομικό κυρίως σκέλος, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Ελλάδα θα δώσει το στίγμα ότι ναι μεν πρέπει οι σχέσεις να μην διαταραχθούν με την Αμερική, αλλά και δεν μπορεί η Ευρώπη να απεμπολήσει όλο το οικοδόμημα, το οποίο χτίστηκε και ισχύει τις τελευταίες δεκαετίες πάνω στο οποίο πλάσαμε το μύθο της ζωής μας, δημιουργήσαμε έναν τρόπο ζωής ο οποίος πρέπει να συνεχιστεί και είμαι βέβαιος όπως είπατε και εσείς ότι τελικά θα επικρατήσει λογική και δεν θα γίνει το άλμα προς το κενό το οποίο θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Παρουσιάζεται το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής - Χατζηδάκης: Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται αδιάπτωτη

11:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει όταν σε μία θεατρική παράσταση πηγαίνουν «Όλα...λάθος»;

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Τους πρόδωσαν οι αναρτήσεις στα social media με βίντεο επικίνδυνης οδήγησης - Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα

11:06ΑΠΟΨΕΙΣ

Είναι το κόμμα Καρυστιανού του 2026 οι «αγανακτισμένοι» του 2011 που πνίγηκαν στην πάνω και στην κάτω πλατεία;

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΔΑΟΕ - Στόχος τα παράνομα λογισμικά σε βενζινάδικα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κασσαβέτειας: Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων - Διερευνώνται κρούσματα φυματίωσης

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα συνάντηση Τσιάρα με εκπροσώπους αγροτών στις 11:00

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Volvo EX60 θέλει να θέσει νέα όρια στην επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής

10:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Επική παρουσίαση της 3ης εμφάνισης του Παναθηναϊκού AKTOR από το Πάμε Στοίχημα

10:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Champions League και το Europa League επιστρέφουν με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασουλα για Γροιλανδία: Φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών, αμφισβητούνται βασικές σταθερές της μεταπολεμικής ειρήνης - Να πρυτανεύσει η λογική στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Πέντε χρόνια από την υπερψήφιση της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Καρχαρίες επιτέθηκαν σε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε 48 ώρες - «Να πάνε σε πισίνες», λένε οι αρχές

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Valentino: Το αντίο των σταρ στον «αυτοκράτορα» της μόδας - «Γενναιόδωρος, αληθινός και ευγενικός»

10:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι διαστρέβλωσαν όσα είπε για τις αμβλώσεις και συνεχίζει: «Ούτε έχουν σκεφθεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα στην άμβλωση»

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Τραμπ- Μακρόν: Απειλεί με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια - Το οργισμένο SMS του Γάλλου προέδρου για τη Γροιλανδία

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για Φιλιππίδη: Είναι η πρώτη φορά που χαμογέλασε - Μπορεί να επιστρέψει στο θέατρο

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Τα περισσότερα ζητήματα που τέθηκαν από τους αγρότες στον πρωθυπουργό είχαν απαντηθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι η σύζυγος του 50χρονου - Η συνάντηση με τον αδερφό του δράστη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται χιόνια ακόμη και στις ημιορεινές περιοχές - Ραγδαία επιδείνωση από την Τετάρτη

10:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι διαστρέβλωσαν όσα είπε για τις αμβλώσεις και συνεχίζει: «Ούτε έχουν σκεφθεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα στην άμβλωση»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά μιας εξαφάνισης - Τι λέει η εγκληματολογική ψυχολογία για την υπόθεση της Λόρας

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία στη χώρα μας – Κορύφωση την Τετάρτη, στο επίκεντρο και η Αττική - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Τραμπ- Μακρόν: Απειλεί με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια - Το οργισμένο SMS του Γάλλου προέδρου για τη Γροιλανδία

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Απειλή για βόμβα στον Real FM -Έσπευσαν επί τόπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Συγκέντρωση χιλιάδων φανατικών ισλαμιστών έπειτα από κάλεσμα σεΐχη

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασουλα για Γροιλανδία: Φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών, αμφισβητούνται βασικές σταθερές της μεταπολεμικής ειρήνης - Να πρυτανεύσει η λογική στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Απομακρύνθηκαν όλα τα τρακτέρ από το Νησέλι Ημαθίας

09:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έριξε «βόμβα» για το μέλλον του στους Μπακς

09:21ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Λακωνία

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ