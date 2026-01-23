Προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για τη Συμφωνία Ειρήνης του Τραμπ 

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και με το Συμβούλιο Ειρήνης και με τη στάση των ΗΠΑ στο θέμα της Γροιλανδίας και κινείται χωρίς βιαστικά βήματα.

Ως γνωστόν η θέση των περισσοτέρων χωρών της ΕΕ είναι στην παρούσα φάση να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης και αυτή η πρόσκληση απευθύνθηκε και στην Ελλάδα. Όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, η πρόσκληση αυτή επειδή δεν πήγε σε όλους τους Ευρωπαίους, πήγε σε ένα σχετικά μικρό αριθμό Ευρωπαίων και είναι μία πρόσκληση, η οποία δεν αφορά μόνο την Γάζα, αλλά αφορά γενικά τις διενέξεις, οι οποίες εμφανίζονται, καθώς επίσης και έχει και μόνιμα χαρακτηριστικά. Άρα, υπάρχει μία σχετική απόσταση μεταξύ του ψηφίσματος και του Συμβουλίου Ειρήνης.

Εξ αυτού του λόγου λοιπόν υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά σχεδόν από το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόσταση αυτή.

Προφανώς πρόκειται για έναν δύσκολο γρίφο και η χώρα μας ακόμα και τώρα σε συζητήσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ότι σχεδόν καθολικά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι στην παρούσα φάση να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης. Εφόσον υπάρχει αυτή η θέση ομόθυμη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα.

Η Ελλάδα θα τηρήσει στάση αρχής

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη η Ελλάδα χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα, όπως διαμορφώνεται, θα τηρήσει μια στάση αρχής, θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και θα φέρει τη θέση εκείνη που είναι συμβατή απολύτως με το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια, ιδίως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Την ίδια ώρα και με αφορμή το θέμα της Γροιλανδίας από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι η Ελλάδα έχει μία εξαιρετικά καλή στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες την οποία δεν θέλει να διαταράξει. «Είναι σημαντικό, πέρα από την ευρωατλαντική σχέση, να υπάρχει και μία πολύ καλή σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μία στρατηγική επιλογή, την οποία έχουμε και θα συνεχίσουμε να την καλλιεργούμε».

Παρόλα αυτά όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές: «Οφείλεται εκ των Συνθηκών η αλληλεγγύη κάθε κράτους-μέλους, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Δανία, η οποία ασκεί την κυριαρχία και κατά τούτο, η οποιαδήποτε απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας θα βρει ομοθύμως απέναντι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία και την αξία του ζητήματος αυτού.

Επιμένουμε ότι θα πρέπει να συνεχισθεί η συζήτηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, τα οποία τίθενται εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν όμως ήδη διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες διέπουν το καθεστώς αυτό».

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση είναι υπέρ του διαλόγου: «Ο διάλογος οφείλει να πρυτανεύσει σε κάθε περίπτωση. Νομίζουμε ότι η διαβουλευτική στάση είναι οφειλόμενη. Εμείς θα κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές, όμως υπάρχουν αξίες οι οποίες είναι αδιαπραγμάτευτες. Και πάνω στις αξίες αυτές εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση. Οι αξίες αυτές είναι οι αξίες που στήριξαν την εθνική ελληνική εξωτερική πολιτική».

Πάγια ελληνική θέση είναι η απόλυτη προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου.

Η Ευρώπη να κάνει την αυτοκριτική της

Σημειώνεται μάλιστα ότι η όλη αναταραχή η οποία υφίσταται με αυτή τη βίαιη προσαρμογή στο διεθνές περιβάλλον, αποκαλύπτει και ορισμένες εγγενείς αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ορισμένες επαμφοτερίζουσες στάσεις τις οποίες είχαμε κατά περιόδους. Είναι η στιγμή η Ευρώπη να κάνει την αυτοκριτική της, αλλά να κάνει και ορισμένα γενναία βήματα μπροστά και προς τη στρατηγική της αυτονομία, αλλά και προς μία γενικότερη κατανόηση του γεωπολιτικού ρόλου που αναπτύσσεται στην Ευρώπη.

Σε αυτό το εξόχως δύσκολο σταυρόλεξο η Αθήνα τονίζει την ανάγκη να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί και υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία μιας σοβαρής και αποτελεσματικής κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, αλλά σίγουρα στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα.

Διαβάστε επίσης