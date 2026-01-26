Βιολάντα: Λαμβάνουν δείγματα DNA για να ταυτοποιήσουν τις σορούς των νεκρών εργατριών στο εργοστάσιο

Δείγματα DNA από τους συγγενείς των θυμάτων λαμβάνουν οι ιατροδικαστικές Αρχές έτσι ώστε να ταυτοποιήσουν τα θύματα του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο παραγωγής μπισκότων «Βιολάντα» στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Καρδίτσας, στα Τρίκαλα.

Οι σοροί που έχουν ανασυρθεί από τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ που έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας, φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους. Γι αυτόν τον λόγο, έχουν κληθεί οι συγγενείς των πέντε αγνοούμενων γυναικών που εργάζονταν στην ταινία παραγωγής την ώρα της φονικής έκρηξης, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποιες έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια του εργοστασίου και ποιες συνεχίζουν να αγνοούνται. Την διαδικασία την έχει αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας, με τις σορούς των εργατριών να έχουν διακομισθεί στο ΓΝ Λάρισας για τα περαιτέρω.

Τέσσερις σοροί έχουν εντοπιστεί

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος πενήντα τρεις (53) πυροσβέστες με δεκαέξι (16) οχήματα, ένα (1) ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια (1) ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια (1) ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, (1) μια ομάδα ΣμηΕΑ και εννέα (9) βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο (2) υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Κατά την διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκαν τέσσερις (4) σοροί αγνώστων στοιχείων.

Για το ανωτέρω περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού».

