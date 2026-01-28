Τρίκαλα: «Μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος

Οι μαρτυρίες των διασωθέντων συγκλονίζουν

Newsbomb

Τρίκαλα: «Μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι συγγενείς των θυμάτων θρηνούν για τον άδικο χαμό των πέντε γυναικών που πήγαν για το μεροκάματο και δε γύρισαν ποτέ στα Τρίκαλα.

«Δούλευα 28 χρόνια και ήθελα τα δικά μου κόκκαλα να αφήσω εκεί μέσα, όχι της κόρης μου. Έθαψα την κόρη μου στη “Βιολάντα”. Την έθαψα», ανέφερε στο Mega η μητέρα της αδικοχαμένης 44χρονης.

Οι μαρτυρίες των διασωθέντων συγκλονίζουν. Περιγράφουν τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

«Έσβησαν τα πάντα, και μετά από όσο θυμάμαι πεταχτήκαμε κάτω και αμέσως άρχισαν να πέφτουν πάνελ», είπε η Γωγώ Σκρέτα, εργαζόμενη του εργοστασίου.

Η Γωγώ Σκρέτα ήταν μόλις 50 μέτρα μακριά από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη.

«Φωνάζει “κορίτσια, κορίτσια, βγείτε γρήγορα έξω”. Τα υπόλοιπα κορίτσια τα φώναζε η Χρύσα, αλλά δεν ακούγαμε καμία φωνή, τίποτα», συνέχισε η κα. Σκρέτα.

Ένας άλλος εργαζόμενος του εργοστασίου για 30 δευτερόλεπτα δεν βρισκόταν κι εκείνος στο σημείο της τραγωδίας.

«Ήμουν μέσα, σαν υπάλληλος μέσα για 30 δευτερόλεπτα, δεν ήμουν στο σημείο που έγινε η έκρηξη που ήταν τα πέντε κορίτσια, έτυχε πέρασα και πήγα μέχρι τα αποδυτήρια ακούστηκε το μπαμ, έπεσε όλο το εργοστάσιο βόμβα λες και ήταν βόμβα», ανέφερε εργαζόμενος της επιχείρησης για την ημέρα του δυστυχήματος.

«Έχω χτυπήσει. Είναι εσωτερικά τα χτυπήματα. Απλώς είναι το ψυχολογικό το όλο κομμάτι.Ήμασταν όλοι εν ώρα εργασίας. Κανένας δεν ήταν σε διάλειμμα, από αυτά που ακούγονται», υπογράμμισε άλλος εργαζόμενος του εργοστασίου Βιολάντα.

Όλες ήταν μητέρες. Σκληρά εργαζόμενες γυναίκες που επέλεξαν τη νυχτερινή βάρδια για να είναι τα πρωινά κοντά στα παιδιά τους.

Μητέρα ενός 13χρονου αγοριού ήταν και η 44χρονη Ελένη. Ήταν υπάλληλος της επιχείρησης για 12 ολόκληρα χρόνια.

«Πρώτα ήταν η μητέρα της χρόνια εκεί, και μετά πήρε και τη Λένα εκεί και έκαναν εναλλάξ τη βάρδια. Γι΄αυτό δούλευε βραδινή βάρδια, για να ανταπεξέλθει στα οικογενειακά βάρη», είπε ο κουμπάρος του θύματος.

Είχαν τρία παιδιά η καθεμιά. Ο λόγος για την 56χρονη Βούλα που δούλευε 10 χρόνια εκεί και η 56χρονη Τάσια που μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη.

«Μιλήσαμε την Κυριακή. Μου είπε ότι θα πάνε να κόψουν την βασιλόπιτα», είπε η μητέρα της αδικοχαμένης Τασίας.

Δύο παιδάκια 3 και 5 ετών αφήνει πίσω της η αδικοχαμένη Βάσω, ενώ η 65χρονη Αγάπη, εκτός από παιδιά, είχε αποκτήσει πρόσφατα και εγγονάκι.

Είχε έναν χρόνο για την σύνταξη. Έσκασε “βόμβα” εκεί μέσα, σηκώθηκε όλο στον αέρα, τι ήταν δεν ξέρουμε», δήλωσε ο σύζυγος της 65χρονης.

Τα δραματικά τελευταία λεπτά που βίωσαν μέσα στο φλεγόμενο κτίριο αποκαλύπτονται μέσα από τις μαρτυρίες όσων διασώθηκαν.

«Ξαφνικά οι γυναίκες αυτές, ήταν πολύ κοντά στο σημείο που άνοιξε το πάτωμα και η φλόγα μαζί πάνω. Έπεσαν όλοι κάτω στο πάτωμα.
Άνοιξε η τρύπα αυτή και οι γυναίκες που ήταν γύρω από αυτή, έπεσαν μέσα στο υπόγειο. Με την έκρηξη και το τράνταγμα, έπεσαν κάτω και έπεσαν τα υλικά πάνω τους. Έπεσαν τα πάνελ και τους πλάκωσαν», είπε μητέρα διασωθείσας.

Η αδελφή της Ελένης Κατσαρού που ήταν ένα από τα θύματα του εργατικού δυστυχήματος μίλησε στο Mega για τις συνθήκες εργασίας στην εν λόγω επιχείρηση.

«Εγώ θέλω να δικαιωθεί η αδελφή μου και δεν θέλω τίποτα άλλο. Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει για να καλύψει τη μεριά του. Εγώ υποστηρίζω αυτά που έγιναν και θέλω να δικαιωθεί η αδελφή μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο».

Δημοσιογράφος: Η δική σας η αδελφή έλεγε ότι μύριζε.

«Το έλεγαν όλοι όσοι δούλευαν εκεί και αυτοί που λένε το αντίθετο το ήξεραν. Από την στιγμή που βρήκαν προπάνιο, βρήκαν τις σωλήνες ότι είχαν τρύπες. Άρα κάτι έφταιγε. Κάτι έμεινε έτσι, χωρίς να διορθωθεί. Το ήξεραν όλοι και οι εργαζόμενοι το ήξεραν και δεν έγινε τίποτα. Όλοι το ξέρανε, απλώς αμελούσαν να φτιάξουν αυτά που έπρεπε».

Δημοσιογράφος: Είχε υπάρξει ένα ατύχημα ξανά με έναν εργαζόμενο.

«Πολλές φορές. Πολλές φορές. Κόβονταν δάχτυλα. Χτυπούσε ο κόσμος. Πήγαιναν με ράμματα στο νοσοκομείο. Γίνονταν πολλά. Δεν υπήρχαν τρόποι ασφαλείας προφανώς. Ήταν άθλιες οι συνθήκες και υπολειτουργούσαν και το συγκεκριμένο βράδυ έλειπε προσωπικό και υπολειτουργούσαν. Κάποιος αρρώστησε. Κάποιος δεν πήγε. Κάποιος είχε ένα άρρωστο παιδί. Άρα η βάρδια υπολειτουργούσε. Καταγγελίες δεν γίνονταν. Εάν έκανες καταγγελία έχανες την δουλειά σου. Αδιαφορούσαν. Το άκουσα και από άλλους εργαζόμενους που ήρθαν στο σπίτι».

Η κουμπάρα της Ελένης Κατσαρού που «έχασε» την ζωή της στο εργοστάσιο «Βιολάντα» μίλησε στο Mega.

«Η Ελένη ήταν ένα αξιόλογο κορίτσι. Χαρούμενο, δουλευταρού. Πήγαινε το πρωί για δουλειά και γυρνούσε με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν περίμενα να ακούσω ότι συνέβη αυτό. Είχα την ελπίδα να είναι στους διασωθέντες», ανέφερε η κ. Αγγελική.

Ο κουμπάρος της αδικοχαμένης Βάσως Σκαμπαρδώνη, μίλησε επίσης στο Mega.

«Είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει μια διαρροή και τους μυρίζει, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έκαναν περαιτέρω ενέργειες. Η γυναίκα που «έφυγε» ήταν μια καταπληκτική γυναίκα, μια μάνα αξιοπρεπέστατη. Γυρίζει πίσω; Δεν γυρίζει αυτή την στιγμή. Εγώ πρέπει να δώσω κουράγιο στον φίλο μου και να είμαι δίπλα του», είπε αρχικά.

– Πόσα χρόνια ήταν στο εργοστάσιο;

«Δεν είχε χρόνο, ήταν μήνες, ήταν 4-5 μόνο. Τώρα πήγε για δουλειά. Μετά που είχε κλείσει την επιχείρησή της, ήταν άνεργη και ήταν με τα παιδιά. Δυσκολεύονταν και βρέθηκε αυτή η δουλειά που θεωρείται ότι ήταν μια ασφαλής και μια καλή δουλειά για τα Τρίκαλα και πήγε να βοηθήσει την οικογένεια. Η επιλογή της ήταν να πάει βράδυ, γιατί μόνο αυτή η βάρδια βόλευε και τους δύο», συνέχισε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:47LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια έγινε 18 ετών - «Είναι μία γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Προσπάθεια επαναπατρισμού των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ για την Πέμπτη

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ενός λεπτού σιγή στο ντέρμπι αιωνίων του μπάσκετ γυναικών

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαπάρας: Το προϊόν πρέπει να δοκιμάζεται για να πουληθεί - Το μοντέλο της 12ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ

18:17ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έχω καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι», απαντά η πρέσβης της Ελλάδας για φήμες από ρουμανικά δημοσιεύματα

18:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αεροσκάφος της NASA κάνει επικίνδυνη προσγείωση χωρίς ρόδες – Βίντεο

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεσσηνία: Σε ηλικία 40 ετών πέθανε η Αριστέα Καζάκου, δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «σηκώνει το γάντι» του Τραμπ: «Θυμήσου το Ιράκ και το Αφγανιστάν»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κώστας Γανωσέλης - Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Δέχθηκε στο γραφείο του μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που τον έχουν χαρακτηρίσει δολοφόνο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Στη Κίνα για τριήμερη επίσκεψη ο Βρετανός πρωθυπουργός – Τι επιδιώκει το Πεκίνο

17:40ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Τα σενάρια του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Οι μέρες του ιρανικού καθεστώτος είναι μετρημένες»

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Νέα εποχή ενότητας για την Εκκλησία της Κρήτης»

17:32LIFESTYLE

Νίκολα Πελτζ: Το κορίτσι του μπαμπά με το «χρυσό χαρτζιλίκι» που «τάραξε τα νερά» των Μπέκαμ

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας: «Τα 3 αδέρφια μας που χάθηκαν άδικα - Καλό ταξίδι αετόπουλα»

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το video της Πυροσβεστικής που εξηγεί πώς έγινε η φονική έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεσσηνία: Σε ηλικία 40 ετών πέθανε η Αριστέα Καζάκου, δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

18:17ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έχω καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι», απαντά η πρέσβης της Ελλάδας για φήμες από ρουμανικά δημοσιεύματα

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η περιγραφή του οδηγού της νταλίκας που τράκαρε με το βαν των οπαδών: «34 χρόνια στο τιμόνι, 1 εκατ. χιλιόμετρα, δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο»

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από το μοιραίο βαν: «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα σπαρακτικά αντίο φίλων και συγγενών στα «αετόπουλα»: Οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα - «Πολύμηνη εκτεταμένη διαρροή προπανίου» λέει η πυροσβεστική

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το video της Πυροσβεστικής που εξηγεί πώς έγινε η φονική έκρηξη

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: KRISTIN το όνομα της νέας κακοκαιρίας - Πού και πότε θα «χτυπήσει»

11:22LIFESTYLE

Η σπάνια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στην επίδειξη του Stephane Rolland και η φωτογραφία ένα χρόνο μετά την τελευταία δημόσια παρουσία της

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κώστας Γανωσέλης - Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα

14:25LIFESTYLE

Eurovision: Στην τρίτη θέση εκτοξεύτηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ