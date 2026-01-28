Τρίκαλα: Στην εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας της «Βιολάντα»

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Με καθυστέρηση δυόμιση ωρών οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Τρικάλων ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας.

Τελικά, λίγο μετά τις 14:30 οι τρεις οδηγήθηκαν από το υπόγειο του κτηρίου, στην εισαγγελέα, όπου αναμένεται να ζητήσουν αναβολή για την Παρασκευή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εις βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Στη δικογραφία αναμένεται να συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύει το Newsbomb.gr, δείχνει τμήμα των σωληνώσεων προπανίου που βρίσκονταν στο υπόγειο του εργοστασίου να έχει υποστεί διάτρηση. Το γεγονός ενδέχεται να αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την έκρηξη στη «Βιολάντα», που προκάλεσε τον θάνατο των πέντε εργαζομένων και ουσιαστικά έκοψε στα δύο τη συγκεκριμένη πτέρυγα.

