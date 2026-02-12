Βιολάντα: Συγκλονίζει σύζυγος θύματος - Η εγγονή της «αφήνει λουλούδια στη φωτογραφία και κλαίει»

Συγκλονίζουν τα όσα λέει ο σύζυγος ενός εκ των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», λίγες ημέρες μετά την τραγωδία.

Ειδικότερα, ο άνδρας σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ανέφερε ότι βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση μετά τον χαμό της συζύγου του, ζητώντας δικαιοσύνη και να πληρώσουν οι ένοχοι.

«Πόσο καλύτερα μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, που έχασε τον ανθρωπό του, που έχει χάσει τον άνθρωπο του, που τον έχουν εκτελέσει, έχει πάει για δουλειά η γυναικούλα μου και την έχουν εκτελέσει;», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην τελευταία φορά που μίλησε με τη σύζυγό του. «Λίγο πριν την κοπή της πίτας που έκαναν εκεί, είχαν και κοπή πίτας να πούμε. Ήρθε το βράδυ εκεί και πήγε η γυναικούλα για δουλειά για να έρθει το πρωί να πάει τα εγγόνια της στο σχολείο και δεν ξαναγύρισε», σημείωσε.

Περιγράφοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο σπίτι του, είπε: «Το κοριτσάκι βλέπει τη φωτογραφία της και βάζει λουλουδάκια, αλλά τι να πει; Κοιτάζει τη γιαγιούλα του και δακρύζει. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο τα λεφτά τους ενδιαφέρει να παίρνουν, να δουλεύουμε σκλάβοι εμείς και να είναι αυτοί αρχηγοί ότι έχουν εργοστάσια».

