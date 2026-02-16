Καιρός: Εκτεταμένη «ζώνη» σκόνης από την Αφρική ως την Κρήτη κατέγραψαν οι δορυφόροι - Φωτογραφίες

Εξαιτίας της μεταφοράς μεγάλου όγκου αφρικανικής σκόνης, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ppm) στην ατμόσφαιρα αυξήθηκε δραματικά

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr
Το έντονο κύμα αφρικανικής σκόνης που έπληξε την Ελλάδα, και κυρίως την Κρήτη, την Κυριακή (15/02) αποτυπώνουν δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας που επεξεργάστηκε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Εξαιτίας της μεταφοράς μεγάλου όγκου αφρικανικής σκόνης, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ppm) στην ατμόσφαιρα αυξήθηκε δραματικά.

Η πρώτη δορυφορική εικόνα, από τον δορυφόρο Suomi NPP της NASA/NOAA και τον αισθητήρα VIIRS, αποτυπώνει σε περιφερειακή κλίμακα την εκτεταμένη ζώνη αφρικανικής σκόνης που μεταφέρεται προς την Κρήτη.

Η δεύτερη εικόνα, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, αποτελεί υψηλής χωρικής ανάλυσης απεικόνιση του φαινομένου, αναδεικνύοντας με λεπτομέρεια τη δομή και την πυκνότητα του νέφους σκόνης πάνω και γύρω από το νησί το μεσημέρι της Κυριακής 15/02.

