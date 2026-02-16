Καιρός: Εκτεταμένη «ζώνη» σκόνης από την Αφρική ως την Κρήτη κατέγραψαν οι δορυφόροι - Φωτογραφίες
Εξαιτίας της μεταφοράς μεγάλου όγκου αφρικανικής σκόνης, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ppm) στην ατμόσφαιρα αυξήθηκε δραματικά
Το έντονο κύμα αφρικανικής σκόνης που έπληξε την Ελλάδα, και κυρίως την Κρήτη, την Κυριακή (15/02) αποτυπώνουν δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας που επεξεργάστηκε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η πρώτη δορυφορική εικόνα, από τον δορυφόρο Suomi NPP της NASA/NOAA και τον αισθητήρα VIIRS, αποτυπώνει σε περιφερειακή κλίμακα την εκτεταμένη ζώνη αφρικανικής σκόνης που μεταφέρεται προς την Κρήτη.
Η δεύτερη εικόνα, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, αποτελεί υψηλής χωρικής ανάλυσης απεικόνιση του φαινομένου, αναδεικνύοντας με λεπτομέρεια τη δομή και την πυκνότητα του νέφους σκόνης πάνω και γύρω από το νησί το μεσημέρι της Κυριακής 15/02.