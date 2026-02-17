Καιρός: Μέχρι πότε θα επιμείνουν οι βροχές – Η πρώτη πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Η κακοκαιρία επιμένει και φέρνει βροχές, καταιγίδες, χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις στα ορεινά έως το Σαββατοκύριακο. Την Καθαρά Δευτέρα, «ο καιρός θα είναι με το μέρος μας, παρά το κρύο που θα έχει», όπως εκτιμά ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Περιμένουμε και πάλι αρκετές βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το βράδυ και κυρίως το πρωί, θα δούμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας να περιορίζεται προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», τόνισε στη σημερινή του (17/02) πρόγνωση.

Ο κ. Μαρουσάκης υπογράμμισε πως υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρρικά επεισόδια, όπως και ότι οι άνεμοι θα είναι αρκετά ενισχυμένοι, θα φτάνουν τα επίπεδα θύελλας σε Ιόνιο και Αιγαίο. Αύριο αυτός ο άνεμος θα επεκταθεί και πιο ανατολικά, ενώ, χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας σε υψόμετρο πάνω από 1.200 μέτρα.

Στην Αττική σήμερα, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα υπάρξουν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Θα είναι γενικά σύντομο το πέρασμα ενώ δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη ένταση. «Από τις 12:00 – 13:00 περίπου μέχρι τις 19:00 περίπου, περιμένουμε την εκδήλωση βροχών και πιθανόν ακόμη και πρόσκαιρων τοπικών καταιγίδων», προσέθεσε.

Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ και κοντά στο απόγευμα με το βράδυ, ο αέρας θα γυρίσει σε δυτικός και θα ενισχυθεί, δημιουργώντας κάποια προβλήματα προς τα δυτικά – βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής. Ο υδράργυρος έως και 16℃.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες βροχές μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Ο άνεμος στρέφεται σε βορειοδυτικός και αυτός είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον νομό.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, έρχεται ένα πρόσκαιρο διάλειμμα, καθώς κατεβαίνει μία ψυχρότερη αέρια μάζα. Θα κάνει κρύο νύχτα και νωρίς το πρωί και θα πάμε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. «Θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και θα περιοριστούν τα φαινόμενα προς τη βορειοδυτική χώρα», τόνισε ο μετεωρολόγος.

«Την Παρασκευή, θα μας προσεγγίσει ένα σύντομο κύμα κακοκαιρίας. Θα περάσει σχετικά γρήγορα και μέχρι και το Σάββατο θα έχει ολοκληρώσει τη δράση του. Παρ’ όλα αυτά θα δώσει και πάλι αρκετές βροχές στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο, και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Θέλει πάλι μία προσοχή καθώς θα συνοδευτεί από θυελλώδεις ανέμους. Η διαφορά με το προηγoύμενο κύμα, είναι οτι η ψυχρή αέρια μάζα που θα το ακολουθήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα είναι πιο έντονη, πιο οργανωμένη, επομένως θα πέσει περισσότερο η θερμοκρασία. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε και κάποια χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα προς την ανατολική και βόρεια Ελλάδα», συμπλήρωσε.

Αισιοδοξία για την Καθαρά Δευτέρα

«Δεν αποκλείεται Σάββατο και Κυριακή, εκεί που θα κάνει το περισσότερο κρύο, να δούμε και κάποιες χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Σε ό,τι αφορά την Κυριακή, αλλά και την Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός θα είναι με το μέρος μας και για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις αλλά και για το πέταμα του χαρταετού. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνει λίγο κρύο, κυρίως πρωί και βράδυ, όμως, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, δεν θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε θάλασσα και ξηρά», υποστήριξε.

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας χωρίζεται σε δύο τμήματα. Η έξοδος θα συνοδεύεται από έντονα άστατες καιρικές συνθήκες και η επιστροφή με πιο ήπιο καιρό αλλά και χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπως σημείωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

