Καιρός: Μέχρι πότε θα επιμείνουν οι βροχές – Η πρώτη πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Δύο νέα «κύματα» κακοκαιρίας φέρνουν ξανά βροχές και πτώση της θερμοκρασίας – Με τι καιρό θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Newsbomb

Καιρός: Μέχρι πότε θα επιμείνουν οι βροχές – Η πρώτη πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα
INTIME.
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κακοκαιρία επιμένει και φέρνει βροχές, καταιγίδες, χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις στα ορεινά έως το Σαββατοκύριακο. Την Καθαρά Δευτέρα, «ο καιρός θα είναι με το μέρος μας, παρά το κρύο που θα έχει», όπως εκτιμά ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Περιμένουμε και πάλι αρκετές βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το βράδυ και κυρίως το πρωί, θα δούμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας να περιορίζεται προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», τόνισε στη σημερινή του (17/02) πρόγνωση.

Ο κ. Μαρουσάκης υπογράμμισε πως υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρρικά επεισόδια, όπως και ότι οι άνεμοι θα είναι αρκετά ενισχυμένοι, θα φτάνουν τα επίπεδα θύελλας σε Ιόνιο και Αιγαίο. Αύριο αυτός ο άνεμος θα επεκταθεί και πιο ανατολικά, ενώ, χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας σε υψόμετρο πάνω από 1.200 μέτρα.

Στην Αττική σήμερα, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα υπάρξουν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Θα είναι γενικά σύντομο το πέρασμα ενώ δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη ένταση. «Από τις 12:00 – 13:00 περίπου μέχρι τις 19:00 περίπου, περιμένουμε την εκδήλωση βροχών και πιθανόν ακόμη και πρόσκαιρων τοπικών καταιγίδων», προσέθεσε.

Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ και κοντά στο απόγευμα με το βράδυ, ο αέρας θα γυρίσει σε δυτικός και θα ενισχυθεί, δημιουργώντας κάποια προβλήματα προς τα δυτικά – βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής. Ο υδράργυρος έως και 16℃.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες βροχές μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Ο άνεμος στρέφεται σε βορειοδυτικός και αυτός είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον νομό.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, έρχεται ένα πρόσκαιρο διάλειμμα, καθώς κατεβαίνει μία ψυχρότερη αέρια μάζα. Θα κάνει κρύο νύχτα και νωρίς το πρωί και θα πάμε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. «Θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και θα περιοριστούν τα φαινόμενα προς τη βορειοδυτική χώρα», τόνισε ο μετεωρολόγος.

«Την Παρασκευή, θα μας προσεγγίσει ένα σύντομο κύμα κακοκαιρίας. Θα περάσει σχετικά γρήγορα και μέχρι και το Σάββατο θα έχει ολοκληρώσει τη δράση του. Παρ’ όλα αυτά θα δώσει και πάλι αρκετές βροχές στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο, και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Θέλει πάλι μία προσοχή καθώς θα συνοδευτεί από θυελλώδεις ανέμους. Η διαφορά με το προηγoύμενο κύμα, είναι οτι η ψυχρή αέρια μάζα που θα το ακολουθήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα είναι πιο έντονη, πιο οργανωμένη, επομένως θα πέσει περισσότερο η θερμοκρασία. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε και κάποια χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα προς την ανατολική και βόρεια Ελλάδα», συμπλήρωσε.

Αισιοδοξία για την Καθαρά Δευτέρα

«Δεν αποκλείεται Σάββατο και Κυριακή, εκεί που θα κάνει το περισσότερο κρύο, να δούμε και κάποιες χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Σε ό,τι αφορά την Κυριακή, αλλά και την Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός θα είναι με το μέρος μας και για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις αλλά και για το πέταμα του χαρταετού. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνει λίγο κρύο, κυρίως πρωί και βράδυ, όμως, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, δεν θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε θάλασσα και ξηρά», υποστήριξε.

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας χωρίζεται σε δύο τμήματα. Η έξοδος θα συνοδεύεται από έντονα άστατες καιρικές συνθήκες και η επιστροφή με πιο ήπιο καιρό αλλά και χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπως σημείωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ράντσο Ζορό»: Το «εργοστάσιο» μωρών του Επστάιν στην έρημο και οι δύο στραγγαλισμένες γυναίκες

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Φλωρεντία για πολυτελές κτήριο που «ξεφύτρωσε» ανάμεσα στα παραδοσιακά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Volkswagen T-Roc στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Κουτλής συστήνει τη «γενιά του τώρα» στην νέα του παράσταση «Αντιγόνη»

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα επιμείνουν οι βροχές – Η πρώτη πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση έξω από το ΑΤ και χειροκρότησαν τον ιδιοκτήτη

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε 43χρονο για κλοπές και ναρκωτικά - Εξιχνιάσθηκαν πέντε περιστατικά

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν οικισμοί και καλλιέργειες στην Ηλεία - Υπερχείλισε ο Πηνειός

09:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Καλπάζει» ο Akylas - Ανέβηκε κι άλλο στα προγνωστικά

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαγραφή Παρασκευαΐδη από το ΠΑΣΟΚ: Οι «κίτρινες» κάρτες και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε πτήση για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

09:02WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες παράγουν ηλεκτρισμό χρησιμοποιώντας τεχνολογία εμπνευσμένη από την τουρμπίνα Tesla

08:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντυβάλ: Το συγκινητικό «αντίο» των Κόπολα και Πατσίνο στον «κονσιλιέρε» του Νονού – «Γεννημένος ηθοποιός»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νύχτα θρίλερ για οικογένεια - Έσπασε την πόρτα και όρμησε να σκοτώσει μητέρα δύο παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 8 περιοχές - Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νύχτα θρίλερ για οικογένεια - Έσπασε την πόρτα και όρμησε να σκοτώσει μητέρα δύο παιδιών

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

09:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Καλπάζει» ο Akylas - Ανέβηκε κι άλλο στα προγνωστικά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

06:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα που βάσιζε τον ισχυρισμό της

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Αντώνης Δαγκλής, o Έλληνας «Τζακ Αντεροβγάλτης»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τα ερωτήματα για την πηγή των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών και την παράλληλη ιδιωτική αγορά με τους συλλέκτες

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ