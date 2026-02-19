Ψυχρό μέτωπο στην Αττική την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Προσοχή στις τοπικές ενισχύσεις φαινομένων

Λόγο για ένα δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο το οποίο αναμένεται να περάσει και από τον λεκανοπέδιο της Αττικής, έκανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας το μέτωπο αυτό αναμένεται να περάσει το απόγευμα προς βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου και από την Αττική. Τόνισε μάλιστα πως τα ισχυρά φαινόμενα θα έχουν διάρκεια περίπου 1 έως 4 ώρες αλλά το αποκορύφωμα του ψυχρού μετώπου θα μπορούσε δυνητικά να είναι έντονο.

Ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ωστόσο πως «δεν μιλάμε για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

