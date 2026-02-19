Ψυχρό μέτωπο στην Αττική την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Προσοχή στις τοπικές ενισχύσεις φαινομένων
«Χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας
Λόγο για ένα δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο το οποίο αναμένεται να περάσει και από τον λεκανοπέδιο της Αττικής, έκανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Όπως εξήγησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας το μέτωπο αυτό αναμένεται να περάσει το απόγευμα προς βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου και από την Αττική. Τόνισε μάλιστα πως τα ισχυρά φαινόμενα θα έχουν διάρκεια περίπου 1 έως 4 ώρες αλλά το αποκορύφωμα του ψυχρού μετώπου θα μπορούσε δυνητικά να είναι έντονο.
Ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ωστόσο πως «δεν μιλάμε για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια: