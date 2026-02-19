Καιρός αύριο: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες– Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού από αύριο καθώς αναμένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ειδικότερα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι έντονα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι
  • στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα
  • στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
  • στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες
  • στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα
  • στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Αναλυτική πρόγνωση για την Παρασκευή

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε όλη τη χώρα με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα δυτικά από το απόγευμα και από το βράδυ στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι τις βραδινές ώρες σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 6 και 16 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρά ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα από βόρειες 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες και από τα βόρεια τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ, γρήγορα από τα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και μετά το μεσημέρι και στις Κυκλάδες, με τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στις βορειότερες περιοχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

