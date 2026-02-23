Καθαρά Δευτέρα: Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Έκτακτα μέτρα έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχαία για τη διευκόλυνση των εκδρομέων του τριημέρου που επιστρέφουν από την επαρχία στα αστικά κέντρα, κι όπως αναμενόταν ήδη υπάρχει αυξημένη κίνηση.

Δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα πέρασαν τους σταθμούς διοδίων της Κορίνθου και των Αφιδνών την Παρασκευή και το Σάββατο (20-21/2) και η επιστροφή τους κορυφώνεται σήμερα.

Προβλήματα αυτή τη στιγμή παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της Motor Oil μέχρι την Κινέττα (σ.σ.: υπήρξε και σύγκρουση οχημάτων) και από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Και στην έξοδο προς Κόρινθο παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις, λόγω τροχαίου ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος της Κινέττας.

Σε ό,τι αφορά στην άλλη είσοδο του λεκανοπεδίου της Αττικής, κίνηση παρατηρείται στο ύψος του Αυλώνα, στη Μαλακάσα και στις Αφίδνες. Όσο περνά η ώρα, η κίνηση «χτυπά κόκκινο», οπότε καλό είναι οι οδηγοί να οπλιστούν με υπομονή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Εξάλλου, στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται στα διόδια των Μαλγάρων.