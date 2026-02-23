Ταραχές στο Μεξικό: Τουλάχιστον 25 νεκροί στρατιώτες στις μάχες με το καρτέλ του Χαλίσκο

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφυλακής του Μεξικού μαζί με έναν αστυνομικό και έναν δικαστικό υπάλληλο σκοτώθηκαν στο Μεξικό κατά τις επιθέσεις του Καρτέλ του Χαλίσκο Νέα Γενιά (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG) μετά την στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο αρχηγός του Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομαρ Γκαρσία Χαρφούχ.

WILD FOOTAGE ?



The CJNG (Jalisco New Generation Cartel) launched an assault on Mexico’s National Guard in San Isidro. pic.twitter.com/w3ra5DOYZT — Open Source Intel (@Osint613) February 22, 2026

Κατά το κύμα βίας που εξαπέλυσε το καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο, μία γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 30 μέλη του καρτέλ, διευκρίνισε ο υπουργός Ασφαλείας.

Ο στρατός έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

A UH-60 Black Hawk with the Mexican Air Force uses its mounted minigun to target gunmen with the CJNG Cartel near the prison in Puerto Vallarta, Mexico. pic.twitter.com/g0SMCD7GP7 — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

NEW:



?? A cartel leader, Nemesio Oseguera Cervantes aka “El Mencho was killed in Mexico, and his men flooded the streets, hospitals, airports, and other public places, causing mayhem. pic.twitter.com/GbLfvs8Hhn — Megatron (@Megatron_ron) February 23, 2026

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «το πιο σημαντικό είναι η προστασία του πληθυσμού» και διευκρίνισε ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

