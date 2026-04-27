Αντίστροφη μέτρηση για το Met Gala 2026: Όλες οι λεπτομέρειες για την μεγαλύτερη νύχτα της μόδας

Η Venus Williams, η Beyoncé και η Nicole Kidman θα ενώσουν τις δυνάμεις τους ως «συμπρόεδροι» με την Anna Wintour

Ανθή Κουρεντζή

Το Met Gala 2026 ανακοίνωσε τους συμπροέδρους του — και τα ονόματα είναι από τα πιο δυνατά στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας.

Η Venus Williams, η Beyoncé και η Nicole Kidman θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Anna Wintour για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας. Και οι τρεις είναι γνώριμες παρουσίες στο Met Gala, με τις Williams και Kidman να παρευρίσκονται και πέρυσι, ενώ η τελευταία εμφάνιση της Beyoncé ήταν το 2016, στο θέμα «Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology» — γεγονός που κάνει την επιστροφή της να συζητιέται έντονα.

Σημαντικό ρόλο θα έχουν επίσης η Zoë Kravitz και ο Anthony Vaccarello.

Οι δυο τους θα συντονίσουν την επιτροπή οικοδεσποτών, στην οποία συμμετέχουν ονόματα όπως: Doja Cat, Lena Dunham, Sabrina Carpenter, LISA, Sam Smith και Paloma Elsesser.

Το θέμα της χρονιάς

Η έκθεση του Costume Institute για την άνοιξη του 2026 φέρει τον τιτλο «Costume Art» και θα εξερευνά την εξέλιξη της δυτικής ενδυματολογίας από την προϊστορία μέχρι σήμερα, δίνοντας έμφαση στη μορφή και τη σιλουέτα του ανθρώπινου σώματος.

Η ανακοίνωση του θέματος έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις για το πώς θα αποτυπωθεί στο κόκκινο χαλί — κάτι που αποτελεί πάντα ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία του Met Gala.

Ο ρόλος της οικογένειας Bezos στο Met Gala

Η επιρροή της οικογένειας Bezos στο Met Gala 2026 γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Τον Νοέμβριο ανακοινώθηκε ότι ο Jeff Bezos και η Lauren Sánchez Bezos θα είναι ανάμεσα στους βασικούς χορηγούς της διοργάνωσης, συμβάλλοντας οικονομικά και ενισχύοντας τη θέση τους στον χώρο της μόδας.

Jeff Bezos

O Jeff Bezos και η Lauren Sánchez Bezos / ΑΡ

Η Anna Wintour εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της Lauren Sánchez Bezos, δηλώνοντας ότι θα αποτελέσει σημαντική προσθήκη τόσο για το μουσείο όσο και για την εκδήλωση, επισημαίνοντας τη γενναιοδωρία της και την αγάπη της για τη μόδα και τα κοστούμια.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο Met Gala το 2024, ενώ ο Jeff Bezos έχει μακροχρόνια σχέση με την εκδήλωση, έχοντας υπάρξει και συμπρόεδρος το 2012.

Η αυξανόμενη παρουσία τους δείχνει πώς το Met Gala εξελίσσεται — από μια καθαρά διοργάνωση μόδας σε ένα γεγονός όπου συναντώνται μόδα, επιχειρηματικότητα και παγκόσμια επιρροή.

