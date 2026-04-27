Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα - Ο λόγος που υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Η Κατερίνα Δαλάκα βρέθηκε πριν λίγες ημέρες στο νοσοκομείο, όπως ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους, χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Απριλίου, η γνωστή αθλήτρια και νικήτρια του Survivor επανήλθε με νέα ανάρτηση, αποκαλύπτοντας πως υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Όπως γνωστοποίησε η ίδια, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σηματοδοτώντας την αρχή της αποκατάστασής της.

«Μερικές φορές το σώμα σου σε αναγκάζει να σταματήσεις… για να επιστρέψεις πιο δυνατή. Η συρραφή έσω μηνίσκου πήγε εξαιρετικά και νιώθω ήδη ευγνωμοσύνη για αυτό το νέο ξεκίνημα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου, Θάνο Μπιτόπουλο, για τον επαγγελματισμό, την ηρεμία και την σιγουριά που μου έδωσε από την πρώτη στιγμή. Και φυσικά, ευχαριστώ όλους εσάς για τα μηνύματα και τις ευχές σας… τα διάβασα όλα και μου δώσατε απίστευτη δύναμη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Δαλάκα.

