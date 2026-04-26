Τριαντάφυλλος κατά Κατσούλη και Ρουμελιώτη: «Είστε πουθενάδες»

Ο τραγουδιστής ξέσπασε μέσω social media μετά τις δηλώσεις του ζευγαριού

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τριαντάφυλλος κατά Κατσούλη και Ρουμελιώτη: «Είστε πουθενάδες»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης δήλωσαν ότι ο Τριαντάφυλλος δεν ήταν ποτέ στη λίστα καλεσμένων του γάμου τους.
  • Η Μαριαλένα διέψευσε τα σενάρια που ήθελαν τον Τριαντάφυλλο να είναι κουμπάρος στον γάμο τους.
  • Ο Τριαντάφυλλος αντέδρασε έντονα μέσω Instagram, υποστηρίζοντας ότι στήριξε τον Σάκη κατά τη διάρκεια του Survivor και ότι ο Σάκης τον προσέγγισε πρώτος.
  • Στην ανάρτησή του, ο Τριαντάφυλλος άφησε αιχμές για τη σχέση τους και αναφέρθηκε σε άλλους παίκτες του Survivor, όπως ο Άλεξ Παππάς και ο Τζέιμς Καφετζής.
  • Ο Τριαντάφυλλος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με αιχμηρές εκφράσεις και αμφισβήτησε τη στάση του ζευγαριού απέναντί του.
Snapshot powered by AI

Τον λόγο για τον οποίο δεν κάλεσαν στον γάμο τους τον Τριαντάφυλλο αποκάλυψαν, οι Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του τραγουδιστή.

Το ζευγάρι βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ», όπου μίλησαν ανοιχτά για τον γάμο τους και τις σχέσεις τους με πρόσωπα από το παρελθόν.

Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισαν πως ο Τριαντάφυλλος δεν βρισκόταν ποτέ στη λίστα των καλεσμένων. Όπως ανέφερε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, το όνομά του «δεν έπεσε καν στο τραπέζι», διαψεύδοντας παράλληλα τα σενάρια που τον ήθελαν μέχρι και κουμπάρο.

Το ξέσπασμα του Τριαντάφυλλου

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Τριαντάφυλλου, ο οποίος απάντησε μέσω Instagram με ιδιαίτερα έντονο ύφος.

Στην ανάρτησή του, άφησε αιχμές για τη σχέση τους, υποστηρίζοντας πως εκείνος στάθηκε δίπλα στον Σάκη Κατσούλη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ότι ο ίδιος ο Σάκης ήταν αυτός που τον προσέγγισε πρώτος.

«Πριν το Survivor ήσουν ο Σάκης, μετά τη στήριξή μου έγινες ο Κατσούλης. Εσύ είσαι αυτός που ήρθες κοντά μου και εσύ ήσουν αυτός που πρώτος με είπες κουμπάρο. Άντε γεια τώρα, πουθενάδες και ξέρετε εσείς…

Πόσο δίκιο είχες Άλεξ Παππά και μεγάλε Τζέιμς!!!

Μάλλον στη λίστα είχες τον Λιβάνη, Μαριαλένα, και σίγουρα ο Σάκης την Κεφαλά. Έλα και φτάνει το δούλεμα!!! Σας πήρανε χαμπάρι, άντε γεια…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Τριαντάφυλλος - Instagram

Στιγμιότυπο από την δημοσίευση του Τριαντάφυλλου στο Instagram

Αναφέρθηκε και σε άλλα πρόσωπα του Survivor, όπως ο Άλεξης Παππάς και ο Τζέιμς Καφετζής, τονίζοντας πως, όπως είπε, «είχαν δίκιο», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του και κλείνοντας το μήνυμά του με αιχμηρές εκφράσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
