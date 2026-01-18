Τριαντάφυλλος για την κρίση στον γάμο του: «Είμαστε μαζί 20 χρόνια, υπάρχει αγάπη»

Στην κρίση που πέρασε στη σχέση με τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη αναφέρθηκε ο Τριαντάφυλλος τονίζοντας ότι είναι μαζί 20 χρόνια και πως ανάμεσά τους υπάρχει αγάπη.

Ο τραγουδιστής μίλησε στο Open με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, εξηγώντας πως παρά τα όποια εμπόδια μπορεί να συνάντησαν με τη σύζυγό του, παραμένουν ενωμένοι, ενώ τόνισε ότι επικεντώνονται στην ανατροφή του παιδιού τους.

Αναφερόμενος στην πορεία της σχέσης του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τόνισε πως παρά τις κρίσεις, η αγάπη και η ενότητά τους παραμένουν ισχυρές. Ο τραγουδιστής είπε χαρακτηριστικά: «Είμαστε μαζί 20 χρόνια και αυτά έρχονται και παρέρχονται. Είμαστε ενωμένοι, αγαπά ο ένας τον άλλο, είμαστε με το παιδί δίπλα και προχωράμε, κάνουμε πράγματα μαζί. Μια χαρά είμαστε, αγάπη υπάρχει».