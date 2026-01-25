Παντρεύτηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Στιγμιότυπα από τον γάμο τους

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Το ζευγάρι που αγαπήθηκε μέσα από το «Survivor» επισφράγισε τον έρωτά του, λίγο πριν υποδεχτεί το πρώτο του παιδί.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο των δύο πρώην Survivors δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους στα social media, με φίλους και συγγενείς να μοιράζονται στιγμιότυπα γεμάτα χαμόγελα και συγκίνηση.

Η νύφη εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, φορώντας ένα μακρύ λευκό νυφικό, ενώ ο γαμπρός έλαμπε από χαρά περιμένοντας με ανυπομονησία την αγαπημένη του.

