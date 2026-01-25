Όσκαρ 2026: Τι ενόχλησε τους ψηφοφόρους και άφησαν εκτός την Αριάνα Γκράντε - «Την προστατεύσαμε»

«Σκεφτείτε το έτσι: Προστατεύαμε την Αριάνα από το άγχος της, το οποίο η ίδια έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι τη δυσκολεύει ιδιαίτερα», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ανώνυμες δηλώσεις μελών της Ακαδημίας των Όσκαρ, κάνοντας λόγο για τα αίτια που οδήγησαν στην απουσία της Αριάνα Γκράντε από τις φετινές υποψηφιότητες.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με θαυμαστές της τραγουδίστριας και ηθοποιού να εκφράζουν την οργή και την απογοήτευσή τους στα social media. Πολλοί κάνουν λόγο για άδικη μεταχείριση, αμφισβητώντας τόσο τα κριτήρια όσο και το σκεπτικό που επικαλούνται οι ανώνυμοι ψηφοφόροι της Ακαδημίας.

Παρότι η ταινία Wicked: For Good έμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός της φετινής οσκαρικής κούρσας, η Αριάνα Γκράντε είχε καταφέρει να αποσπάσει υποψηφιότητες στα Golden Globe και στα Critics Choice Awards για την ερμηνεία της, γεγονός που καθιστά την απουσία της από τις υποψηφιότητες των Όσκαρ ακόμη πιο αιφνιδιαστική.

Οι λόγοι πίσω από το «snub»

Σε ανώνυμες δηλώσεις τους στο NewsNation, μέλη της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανέφεραν μια σειρά από λόγους που, όπως υποστηρίζουν, επηρέασαν την τελική απόφαση.

Ένας από τους ψηφοφόρους δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ταινία δεν ήταν τόσο καλή. Οι δύο πρωταγωνίστριες έχουν εξαιρετική χημεία στην οθόνη, αλλά περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας χωριστά».

Is anyone else feeling a bit uneasy about Cynthia Erivo's behavior toward Ariana Grande? pic.twitter.com/9X3GauhhKS — ??ibinabo? (@ebenco_nig) January 18, 2026

Άλλος ψηφοφόρος επεσήμανε ότι ενοχλήθηκε από την έντονη προωθητική καμπάνια των δύο σταρ, καθώς και από την - κατά την άποψή του - υπερπροβολή της Αριάνα Γκράντε γύρω από την εμφάνισή της και το θέμα των κιλών της.

«Με απώθησαν εντελώς οι εμφανίσεις τους στην προώθηση της ταινίας. Πολλούς τους έκαναν να νιώσουν άβολα και στην προσπάθειά τους να δείχνουν αυθεντικές, έμοιαζαν σαν να υποδύονται ρόλους», ανέφερε χαρακτηριστικά στη ανώνυμη δημοσίευση στο NewsNation.

Anonymous Oscar voters tell NewsNation they didn’t vote for Ariana Grande as her relationship with Cynthia Erivo “creeped them out.”



They found Erivo’s “constant” guardianship of Grande “intense and bizarre” and criticized the stars for “trying to go viral with their… pic.twitter.com/PBV9HYBUXi — Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 25, 2026

Οι ανώνυμες πηγές αναφέρθηκαν επίσης στις κοινές τους δημόσιες εμφανίσεις και «εκκεντρικές στιγμές», όπως το περιστατικό στο Παρίσι, όπου οι δύο ηθοποιοί προχώρησαν σε «ανάγνωση αύρας» η μία της άλλης στην πρεμιέρα του sequel, σημειώνοντας πως: «Κανείς δεν ήθελε να δει ξανά κάτι τέτοιο».

Αναφορές στο άγχος της Γκράντε

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις που αφορούσαν το άγχος της Αριάνα Γκράντε. Ένας από τους ψηφοφόρους ανέφερε ότι η Σίνθια Ερίβο συχνά αναλάμβανε να την προστατεύσει σε δημόσιες εμφανίσεις, όπως στο περιστατικό επίθεσης που σημειώθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας στη Σιγκαπούρη.

«Σκεφτείτε το έτσι: Προστατεύαμε την Αριάνα από το άγχος της και την Σίνθια από το να χρειαστεί να παρέμβει ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έκρηξη οργής στα social media

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες στο X να καταγγέλλουν τους λόγους ως προσβλητικούς και άσχετους με την καλλιτεχνική αξία της ερμηνείας.

An anonymous Oscars voter confirmed that they did not vote for Ariana Grande due to her relationship with Cynthia Erivo and the movie’s promotional campaign.



“They creeped a lot of people out and in their rush to feel authentic, came off as cosplaying” pic.twitter.com/BiJ96WR1Ju — ໊ (@glindaupland) January 25, 2026

Μέλη του fanbase της τραγουδίστριας έκαναν λόγο ακόμη και για «εκστρατεία δυσφήμησης» εις βάρος τόσο της Αριάνα Γκράντε όσο και της Σίνθια Ερίβο, ενώ η ανωνυμία των ψηφοφόρων τέθηκε επίσης υπό αμφισβήτηση. Χρήστης του X αναφέρει χαρακτηρηστικά: «Θέλετε να πείτε δηλαδή, πώς η διοίκηση των Όσκαρ είδε όλες αυτές τις συνεντεύξεις και βασίστηκε σε αυτές και όχι στην ταινία;».

Το φινάλε του Wicked

Η Αριάνα Γκράντε και η Σίνθια Ερίβο ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους ως Glinda και Elphaba αντίστοιχα με την κυκλοφορία του Wicked: For Good τον Νοέμβριο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι για το πρώτο μέρος της κινηματογραφικής μεταφοράς, και οι δύο είχαν αποσπάσει πληθώρα υποψηφιοτήτων, με την Ερίβο να φτάνει μέχρι και στα Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου και τη Γκράντε να διεκδικεί Β' Γυναικείο.

Διαβάστε επίσης