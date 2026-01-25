Δάκρυσε η Ευαγγελία Μουμούρη on air - «Γιατί το κάνατε τώρα αυτό;» - Βίντεο

Για τη συμμετοχή της στο «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, τον ρόλο της Όλγας και την πραγματική ιστορία πίσω από τον χαρακτήρα, μίλησε με συγκίνηση σε συνέντευξή της στον Alpha η Ευαγγελία Μουμούρη.

Η αρχή έγινε με την επιστροφή από τις διαφημίσεις, όπου το τραγούδι «Mama» που ακούστηκε, έκανε τα πρώτα δάκρυα να φύγουν από τα μάτια της Ευαγγελίας Μουμούρη: «Γιατί το κάνατε τώρα αυτό;»

«Το συναίσθημα της μητρικής αγάπης είναι αρχέγονο. Αυτό που άγγιξε εμένα, δύο χρόνια πίσω, όταν έμαθα την ιστορία του Παναγιώτη… Εγώ ήμουν ένα μέσο, για το αρχέγονο αυτό συναίσθημα», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Πολιτισμός μιας χώρας δεν είναι το να ακολουθούμε πιστά τους νόμους. Πολιτισμός είναι η εξαίρεση που θα κάνεις για να μπορέσεις να στηρίξεις τον άνθρωπο. Εκεί δεν έγινε αυτή η εξαίρεση. Και αυτό που παίξαμε εμείς, το κομμάτι αυτό που είναι δίπλα από το Ριφιφί, ήταν στην πραγματικότητα ένα κάτι σαν μνημόσυνο σε αυτό το παιδί που δεν έφυγε ποτέ στην Αμερική», πρόσθεσε η Ευαγγελία Μουμούρη.

